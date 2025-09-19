Jeff On revela todo lo que hace para brillar en Mira quién baila

Jeff On revela cómo organiza su tiempo ahora que compite en Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Jeff On, participante de Mira quién baila, nos contó cómo organiza su tiempo ahora que está en el programa de Teletica.

“Estoy dándole mucha prioridad al programa. Después de que me establecen los horarios del reality, me organizo con mis otras actividades personales y profesionales”, señaló.

LEA MÁS: Jeff On asegura que tenía “cero expectivas” de ganar la primera gala de Mira quién baila

El venezolano explicó que los ensayos duran unas tres horas y representan algo nuevo para su cuerpo, y además dejó claro que está completamente enfocado en la competencia.

“Siento que ha sido un proceso muy retador tanto físico como mental, porque siento que psicológicamente hay que prepararse para decirle al cuerpo que lo que viene es bastante trabajo”, comentó Jeff.

Jeff On demostró que el baile también es lo suyo en la temporada anterior de Mira quién baila. (Instagram)

LEA MÁS: Cantante Vanessa González transformará sus experiencias de desamor en un gran show

En la casa, intenta hacer calentamientos y estiramientos ligeros, e incluso yoga, para no llegar tenso a los ensayos, donde también realizan calentamientos previos.

“Por ahora los tiempos libres son bastante escasos, porque aparte de los ensayos hay compromisos de entrevistas, programas, gira de medios o reuniones.

LEA MÁS: Dragon Ball Z vs. Caballeros del Zodiaco: fans no quieren quedarse sin entradas

“En mi tiempo libre, procuro dormir para que el cuerpo descanse lo suficiente o voy por algún café, algo que sea cercano porque no es mucho el tiempo que se tiene disponible para hacer actividades de relajación”, detalló.

El artista también destacó que cualquier espacio con vegetación, buen clima y lindas vistas es ideal para relajarse y desconectarse, aunque de momento deberá esperar.

Jeff On trae el talento en la sangre. (MAYELA LOPEZ)

“Por ahora, no tengo el tiempo para hacer viajes largos como ir a la playa o a lugares alejados en la montaña, pero cada vez que tengo tiempo me voy a algún lugar que tenga estas características y ahí me despejo, me relajo.

“Si puedo hacer algún pícnic o si puedo tener contacto directo de mis pies con la vegetación, acostarme en el monte, la grama, eso es suficiente relajación para mí”, concluyó.

El cantante y su bailarina, Alhanna Morales, fueron la primera pareja ¡Wow! de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), por lo que todo el esfuerzo está valiendo la pena.

El cantante tiene encantado al público tico al demostrar su versatilidad no solo en el canto, sino también en el baile con el cual está conquistando corazones.

Recordemos que en la sexta temporada de Nace una estrella, Jeff era de los favoritos del jurado y del público, y en varias ocasiones obtuvo calificación perfecta.

Finalmente, obtuvo el segundo lugar en la categoría de adultos. Actualmente, su ritmo, estilo y personalidad lo han llevado a ser muy querido por los costarricenses, quienes siguen de cerca su crecimiento artístico.