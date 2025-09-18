Cantante Vanessa González transformará sus experiencias de desamor en un gran show

Vanessa González participó en Mira quién baila.

Vanessa González, la cantante nacional recordada por participar en los programas de Teletica El Chinamo, Tu cara me suena y Mira quién baila, encontró la fórmula para convertir el desamor en música y risas.

Vanessa es una mujer que ha vivido diferentes experiencias a lo largo de su vida, lo cual la inspiró para hacer un evento para hombres y mujeres, en el que todos puedan disfrutar con ella.

Hace unos años, mientras estuvo en El Chinamo, hizo un stand-up musical y le quedó la espinita al ver la buena recepción del público.

Ahora, ese formato regresa con su show “De despechada a diva”, que no es un concierto convencional, es una mezcla de música, humor y experiencias personales.

Vanessa González tiene una talentosa voz. (Vanessa González/Cortesía)

Las funciones se realizarán el jueves 25 de setiembre, 2 y 9 de octubre, en el Teatro El Escenario, ubicado en Plaza Tempo, Escazú. Las entradas están disponibles en elescenariocr.com, y es una actividad para mayores de edad.

“El show es justamente hablar de anécdotas que me han pasado, mezclándolo con canciones para que la gente se sienta identificada o piense o reflexione sobre sus relaciones, y que se rían y que suelten ese despecho a través de risas y canto”, explicó Vanessa.

En el evento, también abordará otros temas, como la presión social que enfrentan a veces las mujeres, basándose en su propia experiencia.

“A mí me hace mucha gracia a veces, cuando pongo las cajitas de preguntas en Instagram para que me pregunten cualquier cosa, siempre me están preguntando: ‘¿estás soltera? ¿Usted tiene hijos? ¿Por qué no salimos? ¿No quiere un novio?’”, comentó.

Vanessa también se la juega bailando.

Vanessa indicó que actualmente está muy feliz soltera, pero que si aparece un hombre con quien quiera estar, se tomará el tiempo necesario para conocerlo.

“No me voy a meter con cualquiera solamente porque la sociedad me está empujando”, aclaró González.

En la entrevista con la Teja, la artista recordó esas cosas inusuales que le han pasado y que ahora le hacen gracia.

Una de ellas ocurrió mientras estaba con el grupo Requete, donde era la única mujer y dos hombres la empezaron a jalar para que bailara con ellos y, entre vueltas y todo, terminó contracturada.

En otra ocasión, se le reventaron las tiritas de un enterizo, y algo que le pasa a muchos cantantes, es que una vez mientras interpretaba “Tómame o déjame”, de Mocedades, se le olvidó la letra.

Algo que Vanessa tiene muy claro es que todas esas experiencias se han convertido en diversión y la han formado como persona, además de inspirar a otros, así que si usted no se quiere perder ese gran espectáculo, lo mejor es que vaya comprando sus entradas desde ya.