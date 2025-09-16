Eventos

Fans del cosplay y el anime no pueden perderse un gran evento geek que se aproxima

La actividad reunirá a los seguidores del cosplay, anime y cultura geek

Por Yerlin Gómez Izaguirre
MEGA FESTIVAL DE GEEK MegaCom.
Fans del cosplay y el anime no pueden perderse un gran evento geek que se aproxima. Foto: Ilustrativa (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El próximo 9 de noviembre, Parque Viva se convertirá en el punto de encuentro más esperado para los fanáticos del anime y la cultura geek en Costa Rica.

Desde las 12 p.m. y hasta las 6 p.m., se llevará a cabo la Feria Geek, con experiencias interactivas, concursos y dinámicas para toda la familia.

El evento cerrará con el esperado concierto sinfónico Dragon Ball Z vs. Caballeros del Zodiaco, a partir de las 7 p.m.

La feria incluirá concurso de cosplayers, show musical de Zukia, zonas de realidad virtual, firmas de autógrafos y la gran final del torneo Dragon Ball Fighters, en alianza con Infinity Gaming.

‘Dragon Ball Z’ y ‘Los Caballeros del Zodiaco’ son dos de los títulos más populares de la productora japonesa Toei Animation.
El evento cerrará con un concierto sinfónico. (Crunchyroll)

Además, las siete Esferas del Dragón estarán escondidas en el recinto para que los asistentes ganen premios exclusivos.

Los visitantes podrán disfrutar de fotos en la Nube Voladora, zona infantil con inflables, go karts y el espacio Kids Garden, ideal para padres e hijos.

Las entradas para el evento están a la venta por medio de eticket.cr, con precios desde los 75 dólares (37.200 colones) hasta 172 dólares (85.315 colones) e incluyen acceso a todas las actividades de la Feria Geek.

Feria GeekParque VivaCosplayDragon Ball ZCaballeros del Zodiaco
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

