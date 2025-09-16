Fans del cosplay y el anime no pueden perderse un gran evento geek que se aproxima. Foto: Ilustrativa (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El próximo 9 de noviembre, Parque Viva se convertirá en el punto de encuentro más esperado para los fanáticos del anime y la cultura geek en Costa Rica.

Desde las 12 p.m. y hasta las 6 p.m., se llevará a cabo la Feria Geek, con experiencias interactivas, concursos y dinámicas para toda la familia.

El evento cerrará con el esperado concierto sinfónico Dragon Ball Z vs. Caballeros del Zodiaco, a partir de las 7 p.m.

La feria incluirá concurso de cosplayers, show musical de Zukia, zonas de realidad virtual, firmas de autógrafos y la gran final del torneo Dragon Ball Fighters, en alianza con Infinity Gaming.

El evento cerrará con un concierto sinfónico. (Crunchyroll)

Además, las siete Esferas del Dragón estarán escondidas en el recinto para que los asistentes ganen premios exclusivos.

Los visitantes podrán disfrutar de fotos en la Nube Voladora, zona infantil con inflables, go karts y el espacio Kids Garden, ideal para padres e hijos.

Las entradas para el evento están a la venta por medio de eticket.cr, con precios desde los 75 dólares (37.200 colones) hasta 172 dólares (85.315 colones) e incluyen acceso a todas las actividades de la Feria Geek.