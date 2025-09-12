Expo San Carlos 2026 ya tiene fecha y muchos ya están contando los días.

La Expo San Carlos 2026 ya tiene fecha oficial, y muchos ticos ya están contando los días mientras preparan sombrero y botas para el gran fiestón que se viene.

A través de su cuenta de Instagram, los organizadores informaron que la celebración ganadera más grande del país se llevará a cabo del 16 al 27 de abril del próximo año.

Como en cada edición, el evento ofrecerá lo mejor de la ganadería, espectáculos equinos, cultura, música y muchas sorpresas más. Entre las actividades más esperadas por el público destacan el tope nocturno, los pasacalles, la pesa y palpación de ganado, el tope nacional, el verano toreado, la venta de productos, los tradicionales carruseles y mucho más.

Aunque aún no se han confirmado los artistas que se presentarán, muchos ya se preparan para vivir al máximo esta fiesta que promete ser inolvidable.