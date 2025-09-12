Eventos

Expo San Carlos 2026 ya tiene fecha y muchos ya están contando los días

La Expo San Carlos 2026 ya tiene fecha, así que anótela en su calendario

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Expo San Carlos 2024 está más cerca, conozca los detalles del evento. (Foto: Expo San Carlos)
Expo San Carlos 2026 ya tiene fecha y muchos ya están contando los días.

La Expo San Carlos 2026 ya tiene fecha oficial, y muchos ticos ya están contando los días mientras preparan sombrero y botas para el gran fiestón que se viene.

A través de su cuenta de Instagram, los organizadores informaron que la celebración ganadera más grande del país se llevará a cabo del 16 al 27 de abril del próximo año.

Como en cada edición, el evento ofrecerá lo mejor de la ganadería, espectáculos equinos, cultura, música y muchas sorpresas más. Entre las actividades más esperadas por el público destacan el tope nocturno, los pasacalles, la pesa y palpación de ganado, el tope nacional, el verano toreado, la venta de productos, los tradicionales carruseles y mucho más.

Aunque aún no se han confirmado los artistas que se presentarán, muchos ya se preparan para vivir al máximo esta fiesta que promete ser inolvidable.

