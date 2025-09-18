Dragon Ball Z vs. Caballeros del Zodiaco: fans no quieren quedarse sin entradas.

La fiebre por el espectáculo sinfónico Dragon Ball Z vs. Caballeros del Zodiaco no se detiene y las entradas ya comienzan a agotarse.

El evento se realizará el próximo domingo 9 de noviembre en Parque Viva.

A pocas semanas de la cita, las zonas GOKU y Golden Circle Especial ya están completamente SOLD OUT, reflejando la gran expectativa que ha generado el show.

“La respuesta del público ha sido increíble. Ver cómo las entradas se agotan tan rápido confirma el amor de los costarricenses por estas sagas y por la cultura geek.

“Nos emociona ofrecer un evento que combina música, interacción y comunidad en un solo día”, comentó Felipe Jara, productor general de Peanut Events.

La jornada comenzará al mediodía con la Feria Geek, abierta hasta las 6 p. m., con actividades para todas las edades: concurso de cosplayers, show musical a cargo de Zukia, zona de realidad virtual, firmas de autógrafos con cantantes invitados y área de experiencia gaming con la gran final del torneo Dragon Ball Fighters, en alianza con Infinity Gaming.

Las entradas están disponibles en www.eticket.cr e incluyen acceso a todas las actividades de la Feria Geek.