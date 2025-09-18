Conciertos

Catherine Fulop, actriz de Rebelde Way, sufrió caída durante show y preocupó a sus fans

La actriz es recordada por su participación en una exitosa telenovela juvenil

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Catherine Fulop fue actriz en Rebelde Way.
Catherine Fulop fue actriz en Rebelde Way. (Catherine Fulop/Instagram)

Catherine Fulop, la famosa actriz venezolana de Rebelde Way, sufrió una caída durante un show en el Movistar Arena, en Argentina el pasado martes 16 de setiembre.

El incidente ocurrió durante un concierto que reunió a los protagonistas de Rebelde Way y a los fundadores del grupo musical Erreway, surgido de la serie.

Como parte del elenco adulto de la telenovela, Catherine Fulop estaba presente junto a la actriz Camila Bordonaba.

En el video que se hizo viral y que fue compartido por ella misma en su cuenta de Instagram, se aprecia cómo calculó mal el espacio, se tropezó y permaneció por unos segundos en el suelo.

Al estar oscura esa zona y no conocerse su estado, generó preocupación entre los presentes.

Fulop, de 60 años, pegó un grito y expresó: “por suerte estoy viva”. Ambas actrices tomaron el momento con humor y continuaron con el show que tenían preparado.

El público aplaudió la actitud positiva de Fulop y Bordonaba, demostrando que incluso los imprevistos pueden ser parte de la diversión y el espectáculo.

Catherine FulopRebelde WayArgentinaVenezuela
Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

