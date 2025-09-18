Catherine Fulop, actriz de Rebelde Way, sufrió caída durante show y preocupó a sus fans

Catherine Fulop fue actriz en Rebelde Way. (Catherine Fulop/Instagram)

Catherine Fulop, la famosa actriz venezolana de Rebelde Way, sufrió una caída durante un show en el Movistar Arena, en Argentina el pasado martes 16 de setiembre.

LEA MÁS: Cazzu habría lanzado indirecta bien directa a Ángela Aguilar sobre “las esponjas”

El incidente ocurrió durante un concierto que reunió a los protagonistas de Rebelde Way y a los fundadores del grupo musical Erreway, surgido de la serie.

Como parte del elenco adulto de la telenovela, Catherine Fulop estaba presente junto a la actriz Camila Bordonaba.

LEA MÁS: Costa Rica encabeza ranking de Latinoamérica en aumento de millonarios extranjeros

En el video que se hizo viral y que fue compartido por ella misma en su cuenta de Instagram, se aprecia cómo calculó mal el espacio, se tropezó y permaneció por unos segundos en el suelo.

Al estar oscura esa zona y no conocerse su estado, generó preocupación entre los presentes.

Fulop, de 60 años, pegó un grito y expresó: “por suerte estoy viva”. Ambas actrices tomaron el momento con humor y continuaron con el show que tenían preparado.

El público aplaudió la actitud positiva de Fulop y Bordonaba, demostrando que incluso los imprevistos pueden ser parte de la diversión y el espectáculo.