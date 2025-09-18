Catherine Fulop, actriz de Rebelde Way, sufrió caída durante show y preocupó a sus fans

Catherine Fulop, la famosa actriz venezolana de Rebelde Way, sufrió una caída durante un show en el Movistar Arena, en Argentina el pasado martes 16 de setiembre.
LEA MÁS: Cazzu habría lanzado indirecta bien directa a Ángela Aguilar sobre “las esponjas”
El incidente ocurrió durante un concierto que reunió a los protagonistas de Rebelde Way y a los fundadores del grupo musical Erreway, surgido de la serie.
Como parte del elenco adulto de la telenovela, Catherine Fulop estaba presente junto a la actriz Camila Bordonaba.
LEA MÁS: Costa Rica encabeza ranking de Latinoamérica en aumento de millonarios extranjeros
En el video que se hizo viral y que fue compartido por ella misma en su cuenta de Instagram, se aprecia cómo calculó mal el espacio, se tropezó y permaneció por unos segundos en el suelo.
Al estar oscura esa zona y no conocerse su estado, generó preocupación entre los presentes.
Fulop, de 60 años, pegó un grito y expresó: “por suerte estoy viva”. Ambas actrices tomaron el momento con humor y continuaron con el show que tenían preparado.
El público aplaudió la actitud positiva de Fulop y Bordonaba, demostrando que incluso los imprevistos pueden ser parte de la diversión y el espectáculo.