Costa Rica encabeza ranking de Latinoamérica en aumento de millonarios extranjeros

Costa Rica encabeza ranking de Latinoamérica en crecimiento de millonarios extranjeros. (Canva/Canva)

Costa Rica se ha convertido en el país de Latinoamérica con el mayor crecimiento de millonarios extranjeros.

La información fue proporcionada por el informe “Migración de Patrimonio Privado 2025”, elaborado por la consultora Henley & Partners, que elaboró un análisis de 2014 a 2024.

La noticia ha generado impacto y fue difundida por medios internacionales como BBC News Mundo.

“El análisis define a un millonario como una persona con un patrimonio superior a un millón de dólares (más de 503 millones de colones) en ‘activos líquidos’ (bienes y valores que se pueden convertir fácilmente en dinero en efectivo, como acciones, fondos en cuentas bancarias, certificados de depósito o bonos), excluyendo otros bienes como propiedades”, detalló el medio internacional.

Santa Teresa es uno de los lugares más buscados por extranjeros. (Canva/Canva)

Entre los extranjeros que eligen Costa Rica como su hogar se encuentran estadounidenses, canadienses, europeos, mexicanos, colombianos y venezolanos.

Las zonas más buscadas por los extranjeros son Santa Teresa, Puntarenas, Nosara, Guanacaste, así como Escazú y Santa Ana.

Las personas que entran en esa categoría suelen tener otro lugar para vivir y pasan viajando, lo cual hace que el reporte no sea tan exacto; sin embargo, es notorio que cada vez hay más extranjeros que se vienen con sus familias y crean sus negocios.

Según el informe Costa Rica aparece con un 72% de aumento a nivel de América Latina y el Caribe, seguido por Panamá, con un 69%, Islas Caimanes, con 62%, y México, con 16%.

Para más información sobre el ranking puede visitar este enlace: henleyglobal.com