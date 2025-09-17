Turismo

Costa Rica encabeza ranking de Latinoamérica en aumento de millonarios extranjeros

Costa Rica registra el mayor crecimiento de millonarios extranjeros en Latinoamérica

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
La revista Islands calificó a Santa Teresa como la playa más cool de Centroamérica por su ambiente relajado, surf y naturaleza.
Costa Rica encabeza ranking de Latinoamérica en crecimiento de millonarios extranjeros. (Canva/Canva)

Costa Rica se ha convertido en el país de Latinoamérica con el mayor crecimiento de millonarios extranjeros.

LEA MÁS: Guía tico captó al ave Michael Jackson y contó el motivo por el que camina hacia atrás

La información fue proporcionada por el informe “Migración de Patrimonio Privado 2025”, elaborado por la consultora Henley & Partners, que elaboró un análisis de 2014 a 2024.

La noticia ha generado impacto y fue difundida por medios internacionales como BBC News Mundo.

LEA MÁS: Elías Alvarado confiesa cuál rincón de Costa Rica extraña más tras años en Estados Unidos

“El análisis define a un millonario como una persona con un patrimonio superior a un millón de dólares (más de 503 millones de colones) en ‘activos líquidos’ (bienes y valores que se pueden convertir fácilmente en dinero en efectivo, como acciones, fondos en cuentas bancarias, certificados de depósito o bonos), excluyendo otros bienes como propiedades”, detalló el medio internacional.

La revista Islands calificó a Santa Teresa como la playa más cool de Centroamérica por su ambiente relajado, surf y naturaleza.
Santa Teresa es uno de los lugares más buscados por extranjeros. (Canva/Canva)

LEA MÁS: (Video) Niño sorprende con lo que le dijo a Mickey Mouse durante su visita a Disney

Entre los extranjeros que eligen Costa Rica como su hogar se encuentran estadounidenses, canadienses, europeos, mexicanos, colombianos y venezolanos.

Las zonas más buscadas por los extranjeros son Santa Teresa, Puntarenas, Nosara, Guanacaste, así como Escazú y Santa Ana.

Las personas que entran en esa categoría suelen tener otro lugar para vivir y pasan viajando, lo cual hace que el reporte no sea tan exacto; sin embargo, es notorio que cada vez hay más extranjeros que se vienen con sus familias y crean sus negocios.

Según el informe Costa Rica aparece con un 72% de aumento a nivel de América Latina y el Caribe, seguido por Panamá, con un 69%, Islas Caimanes, con 62%, y México, con 16%.

Para más información sobre el ranking puede visitar este enlace: henleyglobal.com

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
LatinoaméricaCosta RicaExtranjeros millonariosTurismo
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.