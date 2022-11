Actriz de Rebelde Way y su novia se convertirán en madres

Jazmín Beccar, una de las protagonistas de la famosa telenovela argentina Rebelde Way, dio a conocer que ella y su pareja, Sofía Accattoli, esperan bebé.

La actriz ya es madre de Tito, de dos años, que tuvo con su anterior pareja, Franco Stivala.

Por medio de un video que compartió en Instagram, la intérprete de Luján Linares, mostró lo felices que están con la llegada de ese nuevo retoñito a su hogar.

“Nunca te quedes con las ganas de nada, vive y ama sin miedo”, publicó al lado del video en donde se muestra el momento en que se dieron cuenta que serían madres, así como el primer ultrasonido del bebito.

“Una de las noticias más lindas de nuestra vida. Un cambio de vida y una nueva era. Se vienen momentos de movimiento, amor, paciencia, y mucha felicidad. Una familia que se expande, que se agranda, que se forma de un amor inmenso. Bebit@ te estamos esperando con los brazos abiertos. ¡Sofía qué lindo por Dios, vivir esto con vos! ¡te amo!”, escribió.

Rebelde Way fue una telenovela argentina que se transmitió a inicios de la década del 2000 en toda Latinoamérica y nuestro país no fue la excepción, teniendo un gran éxito. De hecho, a partir de esa serie, surgieron otras del mismo estilo, como la versión mexicana llamada Rebelde Way, que también tuvo mucho pegue en nuestro país.

En el caso de Jazmín, era parte del Elite Way School, un distinguido colegio internado secundario de Buenos Aires, de prestigio internacional.

Además de su participación en esa telenovela, también hizo un papel en la serie Patito feo, que se vio en Costa Rica por ahí del 2009. Después de eso, se dedicó al periodismo, que es lo que realiza actualmente.