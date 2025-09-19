Conciertos

Freestyler llegará pronto a Costa Rica y se realizó un cambio en los precios de las entradas

Un icónico artista del freestyle se presentará en Costa Rica próximamente

Por Yerlin Gómez Izaguirre
17/08/2025, Heredia, Belén, Centro de eventos Pedregal, concierto de Rels B.
Freestyler llegará pronto a Costa Rica y hubo un cambio en los precios de las entradas. Foto: Ilustrativa (Jose Cordero/José Cordero)

Lit Killah, uno de los artistas más icónicos del freestyle en español, llegará a romper el escenario en Costa Rica, y además hay buenas noticias para quienes quieren asegurar su entrada.

La cita será el próximo sábado 18 de octubre en el Centro de Eventos La Uruca, a partir de las 8 p. m.

Lit Killah inicialmente se destacó en el circuito de freestyle y su talento lo ha llevado a consolidarse como referente del trap y el hip hop melódico.

Lit Killah vendrá a complacer a sus fans en el país.
Lit Killah vendrá a complacer a sus fans en el país. (Golden Live/Cortesía)

Para facilitar la asistencia de grupos de amigos y familias, las últimas 500 entradas disponibles tendrán una promoción de 3 x 2, válida tanto en la zona Pit como en General. Además, podrán asistir mayores de 12 años, quienes deberán portar cédula y estar acompañados por un adulto.

El evento contará también con la participación de talento nacional, con el cantante Serpenthor y el grupo de breakdance Sur Flava, quienes subirán a la tarima para mostrar la creatividad y energía de los artistas locales.

Las entradas están disponibles en www.eventcr.com, con precios de 47 dólares (23.450 colones) en General y 85 dólares (42.415 colones) en VIP. La promoción aplica en ambas zonas, hasta agotar existencias.

