Daniel Carvajal anunció que se casa y Kimberly Loaiza reaccionó así a la noticia

Daniel Carvajal le pidió matrimonio a su pareja Laura Ospina este sábado en Cartagena de Indias. (Instagram/Instagram)

El modelo y entrenador, Daniel Carvajal, anunció este sábado que se casa y una de las primeras en reaccionar a la feliz noticia fue ni más ni menos que su exnovia, Kimberly Loaiza.

LEA MÁS: Daniel Carvajal aclara si terminó con Kimberly Loaiza por infidelidad en Dancing

Carvajal y Loaiza fueron novios durante seis años, tiempo en el que destacaron como una de las parejas soñadas del medio farandulero del país, no solo por lo guapos, sino por lo trabajadores y empunchados que siempre han sido.

Las cosas entre ellos se terminaron en el 2017 y desde hace tres años Daniel disfruta la vida con su nuevo amor y ahora futura esposa, la colombiana Laura Ospina.

Daniel Carvajal sorprendió a su novia y ahora futura esposa en medio del mar y con el atardecer de fondo. (Instagram/Instagram)

Este sábado, Dani dio a conocer la noticia de que le pidió matrimonio a Ospina, quien es contadora y administradora de empresas y vive en Costa Rica.

El tico le entregó el anillo de compromiso a Lau en medio del mar y con el atardecer de Cartagena de Indias, Colombia, como testigos. La pareja lleva varios días de vacaciones por ese lugar.

LEA MÁS: Daniel Carvajal será el encargado de animar fiestón que prepara Marfil gracias a su nueva faceta

“Te esperaba. Hoy (sábado) bajo un atardecer más, damos un paso con amor y propósito, con Dios por delante seguimos construyendo nuestros anhelos, juntos, felices, en paz y llenos de amor. ¡Te amo mi princesa hermosa!”, escribió Daniel en Instagram con fotos del compromiso.

Rápidamente su publicación se llenó de reacciones y una de las que más llamó la atención fue la de Kimberly Loaiza, quien le deseó a los futuros esposos mucho amor y felicidad.

Kimberly Loaiza dedicó estas palabras a Daniel Carvajal y su futura esposa tras el compromiso. (Instagram/Instagram)

“FELICIDAAAAADEEEESS. ¡Qué viva el amor! Que Dios los bendiga cositas y que Dios sea el centro de este matrimonio”, reaccionó Kim.

Daniel y Kimberly mantienen una relación bastante cordial a pesar de que el lazo que los une se deshizo hace ocho años.

A Daniel y Laura les deseamos muchas felicidades.