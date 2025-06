Daniel Carvajal será el encargado de animar fiestón que prepara Marfil gracias a su nueva faceta

Daniel Carvajal Cartín está muy feliz con la invitación que le hicieron para este sábado. (redes/Instagram)

Daniel Carvajal será el encargado de animar fiestón que prepara Marfil y está que no cabe de la felicidad por la oportunidad que le están dando para demostrar cuánto ama su nueva faceta.

El modelo y entrenador personal se está dedicanado ahora a mezclar música y este sábado 21 de junio será el encargado de calentar la “Friends party” (fiesta de amigos) que tiene el grupo Marfil en el Centro de Convenciones.

LEA MÁS: Daniel Carvajal reaparece con nueva faceta en la que hasta el nombre le cambió

DJ Leinad, como es conocido en este ambiente, nos contó que está muy emocionado porque sabe que será un gran evento por la gran popularidad que tiene una de las mejores agrupaciones del país.

“Me he preparado para esto, tengo mucha gratitud también con The Verde Records y FBRK Studio que son las productoras y promotoras que sea como sea nos busca oportunidades, y abrirle a una agrupación como Marfil es retador, pero tengo una preparación de más de dos años, todas las semanas llevando clases, entonces me siento listo”, mencionó.

En abril fue invitado al Transitarte y ahora está muy emocionado con este concierto de Marfil. (Cortesía Daniel Carvajal /Cortesía Daniel Carvajal)

Daniel sabe lo importante que es en un evento que el público se divierta y disfrute desde el primer momento y, sobre todo, que quede con ganas de seguir pasándola bien, por eso dice tener preparado todo un playlist para que no paren de bailar.

“Estoy muy contento, estoy muy feliz, vienen muchas cosas más, muy buenas también, todo se está dando muy rápido, pero ya son dos años de mucho trabajo y ahí voy poco a poco”, agregó.

LEA MÁS: Daniel Carvajal y su novia llevaron su amor a otro nivel más alto

El exparticipante de Combate nos había contado que él ama la producción de eventos, la animación y que desde siempre se ha sentido ligado con la música, por eso se propuso llegar a ser uno de los mejores dj del país, pues su deseo es mezclar en conciertos y en las mejores fiestas del mundo.

LEA MÁS: Excombatiente decidió alejarse de las cámaras y el entretenimiento para transformar su vida