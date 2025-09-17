Exnuera de Maribel Guardia, Imelda Tuñón, atacó a la costarricense y lanzó dura acusación

Imelda Tuñón habló sobre Maribel Guardia y Verónica Bastos le mandó tremendo mensaje. (Captura de video/Captura de video)

Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, atacó públicamente a la reconocida artista y lanzó una acusación que ha dado de qué hablar.

“Debería dejar de pelear y ya quedarse con sus cosas. Construir en algún lugar bonito donde esté en paz, o sea no sé, pero hacer algo con ese dinero porque esa mujer vive trabajando, entonces pues que haga algo con eso”, dijo Tuñón en un evento público a la prensa.

Imelda Tuñón agregó que la tica lo único que quería era a su hijo. (El Universal México /El Universal México)

Un periodista le consultó si iba a reclamar por la herencia de su expareja Julián Figueroa, quien falleció por un infarto al miocardio, y explicó que ese dinero no le interesaba ya que a futuro le podría traer problemas.

“Que se quede ella con eso, porque en un futuro podrían darse rencores. Mi familia tenía razón, ella nunca me quiso, siempre estuvo por el niño (su hijo José Julián), tengo mensajes desde noviembre donde estoy hablando con mi familia y me decían que me saliera de ahí (su casa) porque me quería quitar el niño y yo también sentía ese miedo”, agregó.

Tuñón aseguró que Maribel, además de traicionarla, hizo que la gente la odiara.

“Según ella trabaja así, pero incita a la gente a que me tiren hate (odio) en lo que trabajo, entonces, ¿quiere que trabaje o no?, o quiere arruinar mi vida completamente, no entiendo lo que quiere”, añadió.

Las declaraciones de Imelda fueron expuestas en el programa La Mesa Caliente, lugar donde trabaja la tica Verónica Bastos quien no dudo en responderle a la joven:

“Ayer estuve con Maribel y la vi recuperada del dolor de la muerte de su hijo. Yo le quiero hacer una invitación a Imelda: ¿por qué no deja de hablar de Maribel? La gente se le acerca a Mari porque saben lo que es la tica, el día que no hables de ella, quiero ver si la prensa se te va a acercar.

“En este medio tan difícil hay que demostrar con años el talento y a usted no le ha ido bien en los últimos días, cuando se le olvida la canción, cuando no llega a una obra de teatro, entonces pasan muchas cosas y por eso le vuelven a caer duro”, concluyó Verónica Bastos en el programa La Mesa Caliente.