(Video) Christian Nodal no aguantó más y reaccionó tras las repetidas veces que le gritan “Cazzu”

El cantante Christian Nodal no aguantó más y reaccionó de manera inesperada tras las repetidas veces que el público le grita el nombre de su expareja, Cazzu, en sus conciertos.

Tanto el artista como su esposa, Ángela Aguilar, siguen dando de qué hablar y ambos han tenido que experimentar los gritos con los que les dicen ese nombre que, probablemente, no quisieran escuchar.

Nodal se presentó en Monterrey, México, este jueves 25 de setiembre en un concierto gratuito por el 92 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En un momento de celebración y música, el público no se contuvo y gritó el nombre de la argentina, a lo que Nodal sonrió de manera incómoda y expresó lo siguiente:

“Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”.

Esas palabras no detuvieron los abucheos; sin embargo, el show continuó.