Danilo Montero en Costa Rica: entradas, precios y todo lo que debe saber del concierto

Danilo Montero volverá a Costa Rica con un gran concierto. (Rafael Pacheco Granados)

El reconocido cantante y compositor costarricense Danilo Montero regresa a su país para ofrecer un concierto muy especial, llamado “Danilo Montero Filarmónico”.

La cita será los días 24 y 25 de octubre en el Teatro Popular Melico Salazar, a partir de las 8 p.m.

Este espectáculo será una experiencia única, en la que las canciones que han tocado el corazón de generaciones cobrarán nueva fuerza en versiones sinfónicas junto a La Orquesta Universal, bajo la dirección del maestro Alejandro Gutiérrez.

“No es solo un concierto, es un encuentro de adoración y de conexión profunda con Dios y con mis hermanos costarricenses”, expresó el cantante recientemente en una entrevista.

Con arreglos especialmente preparados, himnos que marcaron vidas desde los años noventa volverán a emocionar al público con toda la fuerza de una gran producción sinfónica.

Las entradas están a la venta y usted las puede adquirir por medio de eticket.cr

Los precios van desde los 25.600 en la zona galería cuarto piso y hasta los 43.700 colones en luneta central.

Tome en cuenta que si usted es afiliado de MediSmart, obtiene un 15% de descuento. Puede solicitar su código al número 8320-6550.