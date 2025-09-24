Festival Kamen reunirá a los fans de la cultura geek en Costa Rica y entradas ya están a la venta

Festival Kamen reunirá a los fans de la cultura geek en Costa Rica y las entradas ya están a la venta. (Jorge Navarro para La Nacion )

El Festival Internacional Cosplay Kamen 2025, uno de los eventos más esperados por los fans de la cultura geek en Costa Rica, ya tiene fecha confirmada y las entradas ya están a la venta.

El evento, producido por Imperio Anime, se celebrará los días 18 y 19 de octubre en el moderno Nebula Center en Heredia, y promete ser la mayor celebración de anime, doblaje, cosplay y cultura geek del país, así que los fanáticos pueden reservar estas fechas en su agenda.

En el festival habrá venta de artículos. (Jorge Navarro para La Nacion )

Los seguidores podrán reunirse bajo un mismo techo para disfrutar de dos días llenos de entretenimiento, sorpresas y actividades interactivas que combinan música, doblaje y cosplay.

Entre los invitados estelares se encuentran:

Humberto Solórzano: voz oficial de Wolverine en X-Men y de personajes como Omni-Man (Invincible), Gendo Ikari (Neon Genesis Evangelion), Raditz (Dragon Ball Z), Optimus Primal (Transformers: El Despertar de las Bestias) y Jotaro Kujo (JoJo’s Bizarre Adventure).

Enzo Fortuny: voz oficial de Inuyasha, Tai Kamiya (Digimon 02), Natsu Dragneel (Fairy Tail), Yuji Itadori (Jujutsu Kaisen), Frodo Bolsón (El Señor de los Anillos), Ron Imparable (Kim Possible) y los gemelos Weasley (Harry Potter).

Ambos ofrecerán shows de doblaje en vivo, sesiones de autógrafos, fotos con fans y exclusivos meet and greets.

Humberto Solórzano es la voz oficial de Wolverine en X-Men. (Alterna Records/Cortesía)

La tarima Fuji será el epicentro musical del festival, con una programación que incluye el concierto Anisong de Yeris Lobo, ganador de la sétima temporada de Nace una Estrella, interpretando clásicos de Dragon Ball, Pokémon, Caballeros del Zodiaco, One Piece y más.

Además, se llevará a cabo el show piloto Vocaloid en Costa Rica, dedicado a los fans de Hatsune Miku y la cultura digital, y un concierto de la banda Yokai, reconocida por sus interpretaciones de openings de anime, temas de videojuegos, películas, cómics y hasta himnos de la WWE.

El festival será sede de la final nacional del Yamato Cosplay Cup Costa Rica 2025, considerado el concurso de cosplay más prestigioso de Latinoamérica.

Enzo Fortuny es la voz oficial de Inuyasha. (Alterna Records/Cortesía)

El ganador obtendrá un viaje todo pago a Argentina para representar al país en la gran final internacional en Ani-Con, Buenos Aires, y el campeón continental recibirá un viaje todo incluido a Japón, consolidando al Yamato Cosplay Cup como una plataforma que impulsa el talento nacional hacia escenarios internacionales.

El cosplay será protagonista con concursos en múltiples categorías: individual masculino, individual femenino, parejas, grupal, cómic y más.

Las entradas ya están a la venta en eticket.cr (Alterna Records/Cortesía)

Los concursantes recibirán su entrada gratuita al festival. Además, los cosplayers podrán solicitar un pase gratuito de ingreso, reafirmando que en KAMEN 2025 los cosplayers no son público… ¡son protagonistas!

El Kamen Market reunirá a más de 20 tiendas especializadas en anime, manga, figuras coleccionables, moda, arte y cultura geek.

Entre las marcas participantes se encuentran Panini, Mundo Pop, The Grand Line, Kitsune Store, Shinobu Geek, Puente Espacial, Nihonto, ADihi, Neko Studio, Anime Chic, Fuzzy Pops, Passione, Zakuro Geek Shop y otras más.

Los asistentes podrán adquirir productos oficiales del festival, como tarjetas coleccionables, gafetes exclusivos e increíbles figuras inspiradas en franquicias como Re: Zero, Naruto, Inuyasha, One Piece, Dragon Ball, Spy x Family, Jujutsu Kaisen y Mob Psycho 100.

Vaya sacando sus mejores trajes para Kamen 2025. (Jorge Navarro para La Nacion )

Los clientes AMEX pudieron disfrutar de la preventa el martes 23 y miércoles 24 de setiembre, mientras que la preventa exclusiva para clientes del BAC estará habilitada del jueves 25 al viernes 26.

La venta general para todo público se iniciará el sábado 27 y los boletos se pueden adquirir en eticket.cr. La actividad también ofrecerá paquetes especiales para familias y grupos de amigos, disponibles en la tiquetera.

En la edición anterior, el festival fue todo un espectáculo, pues los asistentes llegaron con sus trajes favoritos, música en vivo, venta de artículos, firmas de autógrafos, gastronomía variada y muchas actividades más.