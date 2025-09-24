¿Quiere ir al homenaje a Linkin Park a cargo de Hybrid Theory? La Teja le regala entradas

Sea parte del homenaje a Linkin Park a cargo de Hybrid Theory. (Comunicación Agencia VID/Cortesía)

Si usted es fanático de Linkin Park y no quiere perderse el homenaje de la reconocida banda tributo portuguesa Hybrid Theory, acompañada por la Orquesta Filarmónica, La Teja le regala entradas.

Durante el tributo también se rendirá homenaje a Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park, quien falleció en 2017.

Hybrid Theory es una banda portuguesa muy reconocida. (Hybrid Theory/Instagram)

El evento se llevará a cabo el próximo 26 de setiembre en Parque Viva.

Para participar, es necesario completar el formulario con sus datos personales, unirse al WhatsApp de La Teja, descargar el app de La Teja y enviar captura de pantalla al WhatsApp 6196-2513.

El concurso estará abierto de este miércoles 24 al jueves 25 de setiembre a las 12 p.m.