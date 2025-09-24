Conciertos

¿Quiere ir al homenaje a Linkin Park a cargo de Hybrid Theory? La Teja le regala entradas

Hybrid Theory hará un homenaje a Linkin Park y La Teja le regala entradas dobles

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Concierto de Hybrid Theory
Sea parte del homenaje a Linkin Park a cargo de Hybrid Theory. (Comunicación Agencia VID/Cortesía)

Si usted es fanático de Linkin Park y no quiere perderse el homenaje de la reconocida banda tributo portuguesa Hybrid Theory, acompañada por la Orquesta Filarmónica, La Teja le regala entradas.

LEA MÁS: Vanessa González, cantante y exfigura de El Chinamo, reveló lugares que la inspiran en la música

Durante el tributo también se rendirá homenaje a Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park, quien falleció en 2017.

Hybrid Theory es una banda portuguesa muy reconocida.
Hybrid Theory es una banda portuguesa muy reconocida. (Hybrid Theory/Instagram)

El evento se llevará a cabo el próximo 26 de setiembre en Parque Viva.

LEA MÁS: Estudio deja mal parado a Costa Rica por no tener artistas locales en el Top 200 de Spotify

Para participar, es necesario completar el formulario con sus datos personales, unirse al WhatsApp de La Teja, descargar el app de La Teja y enviar captura de pantalla al WhatsApp 6196-2513.

El concurso estará abierto de este miércoles 24 al jueves 25 de setiembre a las 12 p.m.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Linkin ParkHybrid TheoryParque VivaLa Teja regala entradas
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.