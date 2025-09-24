Conciertos

Vanessa González, cantante y exfigura de El Chinamo, reveló lugares que la inspiran en la música

La cantante nacional y exfigura de El Chinamo tiene sus destinos favoritos de inspiración

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
El Chinamo, programa estrella de fin de año de la televisión costarricense, saldrá al aire este 2025 con un histórico cambio que Teletica ya dio a conocer.
Cantante y exfigura del Chinamo reveló los lugares que encienden su creatividad musical. (Instagram/Instagram)

Vanessa González, la cantante nacional recordada por su participación en los programas de Teletica, El Chinamo, Tu cara me suena y Mira quién baila, reveló en una entrevista para La Teja los lugares que despiertan su creatividad musical.

“A mí lo que me encanta es la naturaleza. Disfruto mucho Guanacaste porque mi familia es de Guanacaste y siento como que ahí tengo mi raíz”, expresó.

LEA MÁS: Exmiss Costa Rica Lisbeth Valverde confesó la razón que la llevó a irse de la ciudad

Además, mencionó que le gusta Puntarenas y recalcó que en todas las provincias hay lugares hermosos, aunque su mayor fuente de inspiración siempre ha sido Guanacaste.

Vanessa González tiene una talentosa voz.
Vanessa González tiene una talentosa voz. (Vanessa González/Cortesía)

Contrario a lo que muchos pensarían, Vanessa no se refiere, principalmente, a la playa, sino a la tranquilidad de la montaña.

LEA MÁS: Jafet Jerez, ex Nace una estrella, prepara un concierto para celebrar su vida en Costa Rica

“Estar debajo de un árbol, ver el ganado, estar bajo un fogón. Algo más que me traiga la tierra, es lo que más me inspira, la sencillez del campesino”, señaló.

González se presentará en un stand-up musical llamado “De despechada a diva”, que tendrá lugar este jueves 25 de setiembre, y en el que, a través de historias y anécdotas, hará cantar y reír sin parar al público.

Las funciones se realizarán el 25 de setiembre, así como el 2 y 9 de octubre, en el Teatro El Escenario, ubicado en Plaza Tempo, Escazú.

Aún hay entradas disponibles en elescenariocr.com y la actividad es para mayores de edad.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Vanessa GonzálezEl ChinamoGuanacaste
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.