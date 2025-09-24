Vanessa González, cantante y exfigura de El Chinamo, reveló lugares que la inspiran en la música

Cantante y exfigura del Chinamo reveló los lugares que encienden su creatividad musical. (Instagram/Instagram)

Vanessa González, la cantante nacional recordada por su participación en los programas de Teletica, El Chinamo, Tu cara me suena y Mira quién baila, reveló en una entrevista para La Teja los lugares que despiertan su creatividad musical.

“A mí lo que me encanta es la naturaleza. Disfruto mucho Guanacaste porque mi familia es de Guanacaste y siento como que ahí tengo mi raíz”, expresó.

Además, mencionó que le gusta Puntarenas y recalcó que en todas las provincias hay lugares hermosos, aunque su mayor fuente de inspiración siempre ha sido Guanacaste.

Vanessa González tiene una talentosa voz. (Vanessa González/Cortesía)

Contrario a lo que muchos pensarían, Vanessa no se refiere, principalmente, a la playa, sino a la tranquilidad de la montaña.

“Estar debajo de un árbol, ver el ganado, estar bajo un fogón. Algo más que me traiga la tierra, es lo que más me inspira, la sencillez del campesino”, señaló.

González se presentará en un stand-up musical llamado “De despechada a diva”, que tendrá lugar este jueves 25 de setiembre, y en el que, a través de historias y anécdotas, hará cantar y reír sin parar al público.

Las funciones se realizarán el 25 de setiembre, así como el 2 y 9 de octubre, en el Teatro El Escenario, ubicado en Plaza Tempo, Escazú.

Aún hay entradas disponibles en elescenariocr.com y la actividad es para mayores de edad.