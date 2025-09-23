Jafet Jerez, ex Nace una estrella, prepara un concierto para celebrar su vida en Costa Rica. (Lilly Arce)

Jafet Jerez, quien participó en la sexta temporada de Nace una estrella, se prepara para un concierto muy especial, con el que celebrará su vida en Costa Rica, y hay una razón muy significativa detrás del evento.

“Este año se cumple una década desde que salí de El Salvador… y quiero conmemorarlo como mejor sé hacerlo: cantando", expresó la cantante.

Jerez recalcó que diez años son suficientes para haber enfrentado cambios, que la han ido definiendo.

El concierto se realizará el próximo domingo 12 de octubre, a partir de las 6:30 p.m., en Jazz Café Escazú.

La preventa de entradas ya está habilitada a un costo de 10.000 colones, mientras que el día del show tendrán un valor de 12.000 colones.

Para adquirirlas, los interesados pueden comunicarse al número 6219-7413.

“Este show es, sin lugar a dudas, el proyecto más personal, íntimo, auténtico, puro y profundo que he realizado en todos mis años como cantante, y me emociona muchísimo compartir con ustedes estas historias a través de las canciones que me marcaron y acompañaron en el camino hacia mi nueva vida”, comentó Jerez, destacando la importancia emocional de esta presentación.