¡Erreway en Costa Rica! La banda de Rebelde Way regresa a los escenarios tras 20 años. (CHULE VALERGA/Cortesía)

Erreway, la icónica banda surgida de la serie Rebelde Way, regresó a los escenarios y anunció, por primera vez en su historia, un concierto en Costa Rica.

A dos décadas de haber dejado una huella imborrable en toda una generación, el grupo emociona a sus seguidores con la gira internacional “Juntos Otra Vez Tour”, que llegará al país el próximo lunes 20 de octubre en Parque Viva, a las 8 p.m.

LEA MÁS: Indígena tica dejó a muchos boquiabiertos al mostrar su belleza y salió piropeada

El espectáculo estará cargado de música, emoción y reencuentros.

Erreway no solo acompañó la adolescencia de millones de jóvenes alrededor del mundo, sino que su música se convirtió en un refugio, en banda sonora de amistades, amores, rebeldías y sueños.

Erreway ha marcado a generaciones. (Chule Valerga @chuleval/Cortesía)

LEA MÁS: Exmiss Costa Rica Lisbeth Valverde confesó la razón que la llevó a irse de la ciudad

En Costa Rica, el show tendrá una duración aproximada de dos horas y repasará clásicos que siguen vivos en el corazón de los fans: “Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Sweet baby”, “Qué se siente”, “Memoria”, entre muchos otros himnos que marcaron época.

Así que si usted no se lo quiere perder, vaya repasando los éxitos musicales.

El debut de esta gira en Chile fue un verdadero fenómeno: globos amarillos colmaron el estadio, las fans actions emocionaron a los protagonistas y las lágrimas, tanto del público como de los artistas, dejaron claro que el amor por Erreway sigue intacto.

LEA MÁS: Westcol le echó más sal a la herida y habló del famoso “sico, ah”

La gira ha sido un fenómeno en cada país que ha visitado, con funciones agotadas en Lima, Guayaquil, Montevideo, Santiago y varias ciudades de Europa.

Las entradas estarán a la venta próximamente. (CHULE VALERGA/Cortesía)

La respuesta del público ha superado todas las expectativas y se anticipa una altísima demanda también en Costa Rica. La producción anunciará pronto la venta oficial de entradas, para que vaya alistando su bolsillo.

El evento contará con área gastronómica, venta de “merch” oficial y otras sorpresas por confirmar. La intención es que sea apto para todo público, aunque la autorización final dependerá del Ministerio de Justicia y Paz.

En redes sociales, los protagonistas también compartieron su alegría.

El evento tendrá lugar en Parque Viva. (Chule Valerga @chuleval/Cortesía)

“La felicidad que tengo es absoluta. Salir a girar con mis amigos. ¡Nos vemos por ahí!”, expresó Benjamín Rojas.

“Gracias siempre por el cariño y la paciencia. ¡Estamos muy emocionados! ¡Nos vemos pronto!”, agregó Felipe Colombo.

La llegada de Erreway a Costa Rica es posible gracias al trabajo conjunto de 2 Mundos Agency, Output y Sophisticated Mind como promotores internacionales, junto con la productora local Cream Agency.

Más que un concierto, será un reencuentro con los recuerdos, con la música que marcó a toda una generación y con una parte de quienes fuimos… y seguimos siendo.