Exmiss Costa Rica Lisbeth Valverde confesó la razón que la llevó a irse de la ciudad

Exmiss Costa Rica Lisbeth Valverde confesó la fuerte razón que la llevó a irse de la ciudad. (Instagram/Instagram)

La exmiss Costa Rica Lisbeth Valverde confesó la fuerte razón que la llevó a dejar la ciudad y establecerse lejos del ruido urbano.

Actualmente vive en Uvita, en Osa de Puntarenas, un cambio que muchos considerarían un sacrificio, pero que para ella se ha convertido en una experiencia enriquecedora.

La exreina de belleza explicó su decisión luego de que un seguidor le preguntara en una dinámica de preguntas: “¿Por qué vives ahí tan largo? No me imagino una chica como tú viviendo tan alejada, ¿en qué trabajas?“.

Valverde contó que tomó la decisión hace siete años, tiempo en el que además conoció a su novio mientras viajaba. Juntos tienen una agencia de viajes con la que trabajan en el sector turismo, un estilo de vida que asegura disfrutar plenamente.

Más allá de eso, reveló la verdadera razón que la mantiene lejos de la capital.

Lisbeth está muy feliz con su estilo de vida. (Lisbeth Valverde/Instagram)

“La vida de la ciudad me ha dado muchas oportunidades de crecer y me saca mucho de mi zona de confort, pero siempre tengo el sistema nervioso superalterado por el estrés”, comentó.

Aunque reconoce que en la zona rural también puede experimentar estrés, lo equilibra con las plantas, los atardeceres en la playa, los ríos y la naturaleza que la rodea. Para ella, vivir ahí no significa estar lejos.

Valverde ha demostrado que cuando debe trasladarse por compromisos laborales en televisión, eventos o actividades vinculadas a sus redes sociales, lo hace sin dificultad, dejando claro que disfruta al máximo de su elección de vida.

Esto lo compartió Lisbeth Valverde en sus redes sociales. (Yokasta Valverde /Instagram)