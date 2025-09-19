Los errores y descuidos al hacer deporte que pueden afectar su salud

Guía revela qué señales que no se deben ignorar si está haciendo senderismo. (Allan Cerdas/Cortesía)

Hoy en día está en tendencia todo lo que tiene que ver con deporte; sin embargo, es importante educarse antes de realizar actividades físicas, para evitar errores que tengan consecuencias de salud.

Un punto muy importante que seña el experto Allan Cerdas Monge, guía certificado y operador de un proyecto turístico llamado Alltourscr es la hidratación pero no solo durante la actividad.

“Hidratarse debe de ser antes del deporte, por supuesto durante el esfuerzo máximo y aunque mucha gente no lo hace también después de la actividad. Mantener el cuerpo hidratado garantiza un mejor rendimiento físico y se previenen complicaciones.

Cerdas hizo una lista de síntomas rápidos para darse cuenta si la salud corre riesgos.

“Los síntomas pueden ser sed intensa o boca seca persistente, orina oscura, mareos, calambres, dolores de cabeza, escalofríos, cansancio extremo”, nos explicó Cerdas.

Una vez la persona presenta estos síntomas, es necesario que detenga la actividad física, tome pequeños sorbos de agua, si es posible, tomar bebidas con sales minerales y poner agua en muñecas, cuello y frente.

Otro problema que es común al hacer senderismo es el "mal de altura", que es una condición que afecta a ciertas personas cuando ascienden rápidamente a zonas con gran altitud, donde la cantidad de oxígeno en el aire es menor.

“Sus síntomas más comunes incluyen dolor de cabeza, náuseas, mareos y fatiga. Para combatirlo, es fundamental que el cuerpo se adapte de forma gradual a la nueva altitud”, añadió Cerdas.

Los expertos recomiendan ascender despacio, mantenerse bien hidratado, evitar el alcohol y, si los síntomas son muy fuertes, la mejor solución siempre es descender a una altura más baja.

En caso que los síntomas permanezcan o se intensifiquen, es necesario acudir a un médico.

Además, Cerdas recomendó a los amantes de la aventura prepararse adecuadamente antes de cada caminata, aplicando vaselina o talco en los pies para evitar rozaduras, y consultar previamente con el guía sobre las condiciones del clima y del terreno.