Deeikel defiende a los ticos tras estudio que deja mal a Costa Rica por poco apoyo a artistas locales

Cantante nacional opinó tras estudio que deja mal a los ticos por poco apoyo a artistas locales.

Un estudio realizado por la aplicación de aprendizaje de piano Skoove y los analistas de Data Pulse Research reveló que los costarricenses dan poco apoyo a los artistas nacionales.

El análisis se basó en la lista Top 200 de Spotify y tomó en cuenta a 73 países durante 58 semanas, es decir, un año y dos meses.

Ante estos resultados, el cantante costarricense Deeikel compartió su opinión en una entrevista con La Teja.

“Yo tengo una opinión que para algunos puede ser un poquito polémica, pero es mi realidad y es lo que yo vivo. Yo creo que como todo proyecto y como todo trabajo, nosotros en Costa Rica no tenemos una industria tan avanzada como otros países como Colombia o Puerto Rico, pero si usted ve hacia atrás, en la historia de esos países, ellos en algún momento estuvieron en la misma posición”, expresó el cantante.

Con apenas 22 años, el artista se ha convertido en uno de los talentos más escuchados en Costa Rica.

El joven originario de Santa Teresa, recalcó que en algún momento no se escuchaba el reguetón de Colombia, era solo el de Puerto Rico, hasta que salieron Feid, Karol G y J Balvin, quienes tuvieron que trabajar para eso.

“Para mí, estamos viviendo uno de los mejores momentos de la música tica y creo que también es un poquito egoísta pedirle a la gente que nos escuche cuando no hemos trabajado lo suficiente para que nuestra música llegue a todas las personas”, expresó.

Además, mencionó que es importante trabajar todos los días, ir a los medios, mostrar su música, salir del país, entre otras cosas.

“No creo que el tico no apoye, nunca he pensado que el tico no apoya, simplemente estamos creando una industria nueva y como todo proyecto nuevo, la gente tiene que irse encariñando con la música nacional”, agregó.

También destacó el trabajo de artistas como Toledo y Tapón.

Deeikel nos contó muy emocionado que su lanzamiento más reciente “Hey Gyal” acaba de entrar en el Top 200 de Spotify.

El cantante expresó que de no ser por el apoyo de los costarricenses, no tendría conciertos todos los fines de semana.