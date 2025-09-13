Deeikel y DJ Kendo sorprenden con “Hey Gyal”, el nuevo himno del dancehall tico. Foto: Ilustrativa (GRACIELA SOLIS)

La escena del dancehall costarricense suma una nueva propuesta cargada de energía, ritmo y sabor urbano gracias a Deeikel y DJ Kendo.

Los artistas nacionales presentaron su lanzamiento “Hey Gyal”, su más reciente colaboración bajo el respaldo del sello Gold Stone Music.

Esta unión no es nueva, pues ambos comparten una trayectoria creativa marcada por temas como “Sin Censura”, “Bermudas” y “One Love”.

Deeikel y DJ Kendo están poniendo a bailar a los ticos con su nueva pieza. (Gold Stone/Cortesía)

“Hey Gyal” captura la conexión entre un artista y una mujer del público durante una presentación en vivo. Con un beat pegajoso y líricas que celebran la sensualidad y la energía de la fiesta, el tema está diseñado para romper la pista.

“Quisimos crear una canción que no solo se escuche, sino que se viva”, comentó Deeikel.

“Siempre quise hacer una canción de dancehall y esta colaboración me permitió cumplir ese sueño”, agregó.

Por su parte, DJ Kendo destacó cómo este proyecto permitió adaptar a Deeikel al sonido que domina en sus fiestas y presentaciones.

“Este track representa esa fusión entre nuestra visión y el ritmo que mueve la calle”, mencionó.

El videoclip oficial ya está generando impacto en TikTok, donde bailarines y creadores de contenido han iniciado trends que superan los 100 videos usando el audio oficial.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.