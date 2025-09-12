Oktoberfest viene con muchas sorpresas y La Teja le regala entradas. (Comunicación Oktoberfest Costa Rica /Marjorie Valverde)

El Oktoberfest Costa Rica regresa con fuerza este año y si todavía no ha comprado entradas, tiene la oportunidad de ganarse un pase doble en un sorteo de La Teja.

La fiesta cervecera será del 3 al 5 de octubre en el Centro de Eventos Pedregal y promete música en vivo, gastronomía bávara y más de 150 estilos de cerveza.

Para participar debe llenar este formulario con sus datos personales, unirse al WhatsApp de La Teja, descargar el app de La Teja y enviar captura de pantalla al WhatsApp 6196-2513.

El concurso estará abierto de este viernes 12 al jueves 25 de setiembre a las 12 p.m.