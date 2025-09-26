Exparticipante de Nace una estrella modeló los trajes que usará en tributo a Billie Eilish

Priscilla Díaz lució los trajes que utilizará en el tributo a Billie Eilish. (Priscilla Díaz/TikTok)

Priscilla Díaz, la exparticipante de Nace una estrella, conocida por su voz impresionante, sorprendió al modelar los trajes que usará en el tributo a Billie Eilish.

En un video compartido en su cuenta de TikTok, la cantante posó con varios atuendos que incluyen colores como negro, blanco y rojo, acompañados de unas botas llamativas y accesorios, que formarán parte del espectáculo.

La artista nacional se presentará junto con la Orquesta Filarmónica este sábado 27 de setiembre en el Teatro Popular Melico Salazar.

Bajo la dirección del maestro Marvin Araya, el evento contará con la participación de Priscilla Díaz, Mila Navarro y Vivien Bertrams, quienes interpretarán con fuerza y sensibilidad el repertorio de Billie Eilish en una fusión única con el sonido inconfundible de la Filarmónica.

Billie Eilish, una de las artistas más influyentes de la música contemporánea, alcanzó fama mundial a los 17 años con su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, que incluye éxitos como Bad guy, Bury a friend y When the party’s over.

Quedan pocas entradas disponibles y usted las puede adquirir por medio de www.oneticketcr.com