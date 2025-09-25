Hombre se inspiró en los videojuegos para crear un mundo de realidad virtual en Heredia.

Los videojuegos son una de las mayores tendencias de entretenimiento en la actualidad, y su fusión con la realidad virtual ha abierto un mundo completamente nuevo que atrapa tanto a grandes como a pequeños.

Esa pasión por la tecnología inspiró a Eder López a crear un espacio dedicado a los amantes de esta experiencia inmersiva, al igual que él. El pasado 1º de mayo abrió las puertas de VR Experience, un proyecto ubicado en Belén, Heredia.

Para poder comprenderlo, hay que ponerse el visor. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

“A mí y a mi socio (Daniel Céspedes) siempre nos han gustado las salas de escape, los videojuegos y todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, especialmente en videojuegos y nació de eso”, nos contó Eder.

López vivió cuatro años en Barcelona, España, donde conoció de cerca este tipo de propuestas y durante su estancia visitó un local de realidad virtual que lo enamoró y lo impulsó a tener allá un negocio similar.

Luego, tomó la decisión de regresar al país hace seis meses y decidió replicar esa idea.

El visor y un control lo llevan a otra dimensión. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Los visores se pueden ajustar a su cabeza. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Al investigar, descubrió que en Costa Rica apenas existían dos proyectos similares, lo que lo motivó aún más a seguir con su idea.

Al llegar a VR Experience, la primera impresión puede ser la de una sala común, pero la diversión va mucho más allá.

La entrada está ambientada con juegos de mesa incluyendo un Uno, un telescopio, cartas, una pizarra y mucho más. Mientras que en el área principal lo esperan los visores, una pantalla pequeña y un suelo marcado en negro que conduce a otra dimensión.

Los juegos de mesa también son un atractivo. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

El lugar es muy interactivo. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

“No solo hay juegos, también se pueden ver películas, meditar, hacer pruebas para ser cirujano. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la realidad virtual.

“También se puede viajar, ver conciertos, stand-up comedy, películas que se están haciendo ahora donde sos parte de los protagonistas, ves a todos lados y estás llenos de los actores que están dentro de la película”, explicó López.

El centro ofrece actualmente 15 opciones distintas, pensadas para amigos y familias.

“Vienen de todas las edades, vienen muchos chiquitos porque tenemos juegos como Roblox, Fortnite, Minecraft, llama mucho la atención eso.

Muchos aprovechan para dejar mensajes en la pizarra. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

“También tenemos salas de escape para adultos o zombies, que requiere un poco más de coordinación y de trabajo grupal”, detalló el propietario.

Una de sus principales ventajas frente a otros locales es que cuentan con equipos de última generación y mayor variedad de juegos. Entre los favoritos destaca Arizona Sunshine 2, un título de zombies que puede jugarse de manera individual o en grupos de hasta cuatro personas.

La experiencia es tan realista que incluso quienes observan disfrutan, ya que lo que ve el jugador en el visor se proyecta en una pantalla gigante.

Eder es un apasionado por los videojuegos y la realidad virtual. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

En mi caso, la simulación de un ascensor me permitió presenciar vistas sorprendentes y sentir hasta nervios como si realmente estuviera a gran altura.

Y para los más valientes, existe la opción de caminar por una línea suspendida y hasta tirarse en un salto, aunque confieso que el miedo me ganó y no logré brincar porque se sentía una sensación en el estómago.

“Puede ir una persona sola o hasta casi 20 personas en una fiesta de cumpleaños. Los visores los pueden ir rotando en el tiempo que se alquile la sala”, añadió López.

En la pantalla se puede ver lo que está viendo el jugador. (Yerlin Gómez/Yerlin Gómez)

Los precios son accesibles: 30 minutos por 4 mil colones o una hora por 7 mil colones, con la opción de paquetes especiales para celebraciones de dos horas o más. Los juegos de mesa no tienen costo adicional.

El horario de VR Experience es de 2 p. m. a 10 p. m., y la actividad está recomendada a partir de los cinco años, siempre que el casco se ajuste al tamaño de la cabeza.

No hay que tener una preparación previa para poder disfrutar y sumergirse en esta aventura; sin embargo, si usted use lentes y son muy anchos, quizás no se puedan ajustar con el visor.

La propuesta de López y Céspedes no solo es un espacio para jugar, sino una ventana a la tecnología que marca el futuro del entretenimiento.

Puede encontrarlos en Waze como VR Experience y para reservar puede comunicarse al 7282-4142.