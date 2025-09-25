Shakira es criticada por su comportamiento tras la caída de un camarógrafo en concierto. (VALERIE MACON/AFP)

Shakira está siendo fuertemente criticada por su comportamiento tras la caída de un camarógrafo en su último concierto en México, como parte del tour Las mujeres ya no lloran.

En un video que circula en redes sociales, se observa a un camarógrafo grabando a la cantante para las pantallas gigantes. Mientras retrocede, no calcula bien y termina cayéndose junto con su equipo.

La cantante colombiana hizo un gesto de sorpresa; sin embargo, no mostró preocupación, lo que provocó la molestia de muchos internautas.

En un video compartido en TikTok por la página mexicana Hits FM, varios usuarios aprovecharon para dejar sus comentarios.

“¿Por qué no lo ayudó?”, “Y ahí está la verdadera Shakira”, “Ya entendemos por qué la cambiaron”, “Hubiera estado bien que lo ayudara a levantarse”, “Poco a poco saca lo que realmente es”, “Qué humildad”, entre otros.

Por su parte, otras personas expresaron que “el show debe continuar”.