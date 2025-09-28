Teleguía Farándula

Esto fue lo primero que hizo Axl Rose a su llegada a Costa Rica

Axl Rose llegó la tarde de este domingo

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Guns N' Roses Concierto internacional
Guns N' Roses dará un concierto en el Estadio Nacional este 1 de ooctubre. (Archivo/Archivo)

Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses, fue captado disfrutando de un momento relajado y brindando tras aterrizar en Costa Rica.

La página de conciertos Backstage Magazine mostró el momento exacto en que los músicos llegaron al aeropuerto Juan Santamaría, donde se pudo ver a Rose custodiado por su equipo, pero bien acompañado de una cerveza Imperial, la que hasta hace una semana era de dueños ticos.

Guns N’ Roses,
Rose llegó al país este domingo. Foto: Captura ( Guns N’ Roses,/Guns N’ Roses,)

“Axl Rose llegó hace unos minutos a Costa Rica”, comentaron.

Recordemos que el concierto de Guns N’ Roses se realizará el miércoles 1 de octubre en el Estadio Nacional. La producción abrirá puertas a las 3:00 p. m., y a partir de las 4:30 p. m. se presentarán las bandas nacionales Slavon y Gentry como teloneras. El show principal comenzará a las 6:30 p. m.

LEA MÁS: Estos son los grandes conciertos que sacudirán Costa Rica en lo que queda del año

Si usted no se quiere perder el show, aún hay entradas disponibles en www.kuikpei.com, con precios que van desde $74 (37 mil colones) hasta $195, (unos 98 mil colones) según la localidad elegida.

Axl Rose llegó a suelo tico este domingo.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Axl Rosecosta ricaconcierto de Guns N' Rosesconcierto de Guns N' Roses costa rica
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.