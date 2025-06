¡Prepare la billetera! Esto costará la entrada más cara para ver a Guns N’ Roses. (Archivo/Archivo)

La icónica agrupación Guns N’ Roses tiene como locos a los ticos tras anunciar concierto en Costa Rica como parte de su gira “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”.

Este jueves, la productora Stockwell Entretenimiento dio a conocer los precios de las entradas y la fecha de preventa, para que los aficionados vayan preparando desde ya sus bolsillos.

La banda se presentará en el país el próximo 1 de octubre en el Estadio Nacional a partir de las 6 p.m.

Las localidades habilitadas son Gradería Sur, Nightrain, Paradise City, Sombra, Sweet Child O’ Mine, Platea y Super Fan.

Los precios van desde los 74 dólares (36.900 colones) hasta los 366 dólares (182.600 colones).

El próximo lunes 23 de junio iniciará la preventa para los miembros del club Nightrain a partir de las 10 a. m.

Del martes 24 al jueves 26 será el turno para los clientes Davivienda desde las 12 p.m. Y el jueves 26 se habilitará la venta para todo público a las 12 p.m.

Los boletos los puede adquirir por medio de kuikpei.com