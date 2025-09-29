Conciertos

¿Quiere ir al concierto de Julión Álvarez? La Teja está regalando entradas dobles

La Teja lo invita a participar en el sorteo de entradas dobles para el concierto de Julión Álvarez

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Julión Álvarez se presentará próximamente en el país.

Si quiere ir al concierto de Julión Álvarez y no ha apartado su espacio, le traemos buenas noticias, y es que La Teja está regalando entradas dobles.

El concierto tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en el Estadio Nacional.

Para participar, es necesario seguir los siguientes pasos: completar el formulario con sus datos personales, unirse al WhatsApp de La Teja, descargar el app de La Teja y enviar captura de pantalla al WhatsApp 6196-2513.

El plazo de participación se inicia este 29 de setiembre y finaliza el 19 de noviembre a las 12 p.m.

Julión ÁlvarezConciertoEntradas dobles
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

