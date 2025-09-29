¿Quiere ir al concierto de Julión Álvarez? La Teja está regalando entradas dobles

Julión Álvarez se presentará próximamente en el país.

Si quiere ir al concierto de Julión Álvarez y no ha apartado su espacio, le traemos buenas noticias, y es que La Teja está regalando entradas dobles.

LEA MÁS: Banda que abrió para Aerosmith, Korn y Evanescence acompañará a Guns N’ Roses en Costa Rica

El concierto tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en el Estadio Nacional.

LEA MÁS: (Video) Christian Nodal no aguantó más y reaccionó tras las repetidas veces que le gritan “Cazzu”

Para participar, es necesario seguir los siguientes pasos: completar el formulario con sus datos personales, unirse al WhatsApp de La Teja, descargar el app de La Teja y enviar captura de pantalla al WhatsApp 6196-2513.

LEA MÁS: Danilo Montero en Costa Rica: entradas, precios y todo lo que debe saber del concierto

El plazo de participación se inicia este 29 de setiembre y finaliza el 19 de noviembre a las 12 p.m.