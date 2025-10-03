Felipe Loaiza de Las Historias recordó lo duro que fue ver a un compañero de hospital morir

Felipe Loaiza es periodista y ahora presentador de Informe 11 Las Historias. (redes/Facebook)

Felipe Loaiza, periodista y ahora también presentador de Las Historias, de canal 11, tiene una enfermedad que antes lo hacía desmayarse 1800 veces al mes.

Desde el 2020 eso cambió, luego de ser operado del corazón en dos ocasiones, aunque todavía se sigue desmayando, solo que en menos cantidad y ya más esporádicamente.

Su enfermedad se llama Síndrome Sincope Neurocardiogénico Vasovagal que lo ha hecho estar internado en el hospital en muchas ocasiones.

Esta dura imagen le trajo recuerdos muy duros al periodista Felipe Loaiza. (redes/Facebook)

Hace unos días, el cartaginés se encontró con una imagen que lo hizo recordar la vez que vio ver morir a un compañero de cuarto de hospital y le tendió la mano para que no agonizara solo.

“En el 2015, en mi primer internamiento del hospital tuve así ‘pam’ (choque de manos), un choque durísimo. Y es que esa imagen (una persona fallecida en una bolsa plástica) yo la viví, vi a dos compañeros fallecer ese primer día que llegué a internarme. Horas después estaba en una bolsa blanca con una cinta que decía su nombre arriba”.

Felipe Loaiza contó que su enfermedad lo tenía en silla de ruedas y no podía ni hablar. (redes/Facebook)

“Fue difícil porque al día siguiente había otro paciente tratando de sobrevivir donde ya había muerto alguien, lo difícil fue también que yo tuve que darle mi mano para que esa persona pudiera fallecer, porque él pedía no morir solo. Fue tan duro”, recordó.

Felipe contó aquel duro momento que vivió en el hospital para hacer una reflexión en sus redes sociales para recordarle a sus seguidores que “nada somos, nada nos llevamos”.

Felipe Loaiza, periodista de Las Historias, pasaba internado en el hospital. (redes/Facebook)

“Yo quería morirme también, pero bueno, Diosito tenía otros planes conmigo. Aprendí muy duro que no somos lo que tenemos sino lo que dejamos en el corazón de los demás. Si usted tuviera que partir hoy, le hago la pregunta, qué dejaría, qué legado podríamos recordar de usted”, mencionó.

La última vez que el periodista, de 34 años, tuvo una recaída fuerte por su enfermedad fue en mayo que lo llevó a ausentarse de Las Historias por varios días. Esa vez se desmayó 30 veces en un día y convulsionó dos.

Felipe Loaiza tuvo que pasar por varios exámenes médicos hasta que dieron con su enfermedad. (redes/Facebook)

