Periodista de Informe 11 operado dos veces del corazón también tiene sus historias

Felipe Loaiza tiene ya un año y medio de trabajar en Informe 11 Las Historias. Cortesía

El periodista Felipe Loaiza de Informe 11 Las Historias no tiene una sino decenas de historias personales que contar aparte de haber sido operado en dos ocasiones del corazón.

Una de ellas es que cuando estaba en el colegio lo entrevistó una periodista de Telenoticias y hoy, 16 años después, curiosamente están trabajando juntos.

Así es, fue gracias a la presentadora Ginnés Rodríguez que este cartaginés se interesó por la comunicación, pero antes de cumplir su gran sueño de contar historias en este espacio de canal 11 le tocó enfrentar una enfermedad que lo hacía desmayarse hasta 60 veces al día, el síncope neurocardiogénico vasovagal.

Conozca un poco más del “Niño milagro”, como le dicen sus compañeros de Repretel, donde tiene un año y medio de trabajar.

- ¿Por qué se inclinó por el periodismo?

La responsable de todo esto es Ginnés Rodríguez. Gané una feria científica en el colegio de Orosi de Cartago y me llevaron a un hotel de San José donde se presentaron todos los proyectos nacionales y me entrevistó Ginnés. Recuerdo que dije: ‘¡wow!, ¡qué carga!’, me impresionó muchísimo y pensé: ‘¡qué bonito ser periodista!’, pero sentía que era imposible porque soy de pueblo, flaquillo, cuatro ojos y ella parecía una muñequita.

Después llegó la gente de Informe 11 a hacerme una nota al colegio (2007) porque el proyecto resultó ganador.

Cuando salí del cole empecé a estudiar Administración de Empresas en el TEC y cuando hacía la práctica profesional me di cuenta de que no era lo mío, para mí es una necesidad hablar con la gente.

Cuando estaba en décimo de colegio Ginnés Rodríguez lo entrevistó y ahora son compañeros de programa. Cortesía

- ¿Añoraba trabajar en televisión?

Nunca pensé en trabajar en televisión porque pensaba: ‘eso es solo para gente bonita y adinerada’, y yo soy todo lo contrario.

Estudié Comunicación, me gradué el 15 de julio de 2015 y al día siguiente me enfrenté a un proceso de salud con el que tuve que lidiar siete años de mi vida. En ese momento pensé: ‘yo no nací para ser periodista porque todo va mi contra’ y, aunque tenía el gusanito de que la tele es muy linda, llegué a pensar: ‘olvídelo porque lo suyo es estar en un lugar donde nadie lo conozca haciendo periodismo’.

Pasaron los siete años y mi primera oportunidad laboral fue en canal 8, seis meses después de que me operaran del corazón. Entré a Divas y Cristiana Nassar fue la que presentó la nota en la que salí por primera vez en televisión como reportero. Después me llamaron de Informe 11.

- ¿Qué tal experiencia en las Historias?

Ha sido un sueño hecho realidad, porque yo no soy finolis, sino muy piso e’ tierra e Informe 11 es eso, entonces, me ha gustado muchísimo porque conocer gente es lo que más me emociona, siento que estoy logrando el éxito de mi vida.

Felipe pasó mucho tiempo de su vida entre el hospital y en su casa en silla de ruedas. Cortesía

- ¿Cómo fue que se enteró de su enfermedad?

El día de la graduación, cuando iba a subir a recoger el título, mi pierna izquierda no me respondió, pensé que era por los nervios. Me levanté al día siguiente para ir a trabajar y tenía las uñas moradas, el borde de la boca morada, pálido, con coloraciones púrpura en el cuerpo y temblaba. Agarré el bus de Orosi y después el de Cartago-San José, y cuando llegué al frente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) me agarré a un poste y me desvanecí.

- ¿Qué pasó después?

No sabía qué me estaba pasando, me desmayé a las 7:50 a.m., y cuando me desperté tenía una jeringa en el corazón y un montón de aparatos en el cuerpo. Como a las 3 p.m., una enfermera me dijo que desperté de milagro. No me dieron ningún diagnóstico y me mandaron a la casa a reposar. Ocho días después caí en coma mes y medio. Perdí la capacidad de hablar, de moverme y tuve que volver a aprender a hacer todo como un niño. Pasé seis meses en recuperación y luego me dieron el diagnóstico, se trata de una condición que afecta solo al 0,03% de la población mundial y por la cual me desmayaba 60 veces o convulsionaba siete a ocho veces al día, así que pasaba internado.

- ¿Cómo consiguió que lo operaran dos veces del corazón?

En el 2018 me dijeron que estaba desahuciado, pero un médico (Eliot Garita) me dijo de la posibilidad de operarme, lo íbamos a hacer por la caja, pero demoraba muchísimo. Además, no tenía dinero, ya no trabajaba y mis papás todo lo invertían en mis medicamentos, los traslados y acondicionaron la casa para que estuviera bien. Por caridad y amor a Dios, aparecieron donativos de gente y de empresas y me operaron en una clínica privada en cuestión de 15 días (14 de febrero de 2018). Mis desmayos disminuyeron, pasé de unos 60 a 4 por día desde que me pusieron un marcapasos.

Un año después, un electrodo falló y tuvieron que volverme a operar, la gente me volvió a ayudar y se volvió a dar la oportunidad el 6 de junio de 2020.

Como dato curioso, soy alérgico a la anestesia y las cirugías fueron con lo mínimo de anestesia para no entrar en paro cardiorespiratorio, así que me dolió y mucho.

La frase: Dios es bueno siempre, desde el 14 de febrero de 2018 la mantengo como lema de vida’. — Felipe Loaiza

Su sueño siempre fue trabajar en Informe 11 Las Historias. Cortesía

- ¿Ya no se ha vuelto a desmayar?

Me sigo desmayando, pero ya no tan frecuente, el último fue el jueves de la semana pasada. Este es un síndrome que no tiene cura, pero aprendí a vivir con él. Ahora me desmayo dos veces al mes.

- ¿Cuándo viene el colapso le da tiempo de reaccionar?

Es complicado, porque un desmayo ocurre en cualquier momento, pero siento en los oídos como un zumbido, o no veo bien, como que el cuerpo no responde. Cuando empiezo a sentir que la pierna izquierda no me da o no logro ver nada es cuando digo: ‘ya voy para el suelo’ y le digo al que tengo cerca: ‘no se asuste, me voy a desmayar y pa’ me desmayo’.

Cada vez que sale a hacer una nota tiene que estar al pendiente de su presión y de no desmayarse. Cortesía

- ¿Reacciona solo o los que están alrededor le tienen que hacer algo?

Tienen que dejarme solito para que reaccione, a veces duro tres minutos inconsciente, a veces un minuto. He llegado a durar hasta 15 minutos inconsciente y cuando me despierto estoy en la ambulancia.

- ¿Qué encontró en Informe 11?

Aquí en Informe 11 encontré amigos, más que compañeros, que me cuidan y que me aceptan y lo más importante es que no me hacen menos y que creen en mí.