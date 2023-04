Ginnés Rodríguez contó cómo les dijo a sus hijos que su papá había fallecido

Ginnés Rodríguez y Gerardo Zamora tuvieron dos hijos hermosos. Instagram

Ginnés Rodríguez regresó a su trabajo como presentadora de Informe 11 Las Historias, dos semanas después del fallecimiento de su esposo Gerardo Zamora, y contó cómo trata este doloroso tema con sus hijos.

La pareja tuvo dos hijos, Luciana y Marcelo, quienes siempre estuvieron al tanto de la enfermedad que tenía su papá, desde que en el 2019 le descubrieran el primer tumor detrás de su ojo derecho.

Ella conversó con un equipo de De boca en boca al terminar su participación en el programa de canal 11 la noche de este miércoles y dijo que les habla a sus dos hijos “de la forma más honesta y transparente”.

“Hay preguntas a las cuales no les tengo respuesta. Les he dicho que vamos a esperar, que confiemos que Dios, que tiene planes perfectos, va a acomodar todas las piezas para que no ahora, sino que más adelante podamos ver su poder para transformar momentos de dolor como es perder a un papá o un esposo y que genere algo lindo, yo confío en que los planes de Dios son perfectos”, dijo.

El periodista Gerardo Zamora murió el pasado 5 de abril y la historia de ambos ha conmovido a todo el país.