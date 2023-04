Ginnés Rodríguez regresó a Informe 11: “A la tristeza le podemos poner color”

Ginnés Rodríguez mandó un fuerte abrazo a todos los televidentes por su gran apoyo ante la pérdida de su esposo Gerardo Zamora. Captura de video

Ginnés Rodríguez regresó a Informe 11 Las Historias la noche de este miércoles, luego de dos semanas lejos de la pantalla por el fallecimiento de su esposo, Gerardo Zamora.

La presentadora llegó vestida de negro y dijo con toda sinceridad que sentía una “profunda tristeza en el corazón y que se lleva en el alma” y que si regresaba al programa no significaba que acabó el luto o porque ya se siente mejor sino porque necesita sentir el cariño y el amor de los televidentes.

“Lussania Víquez tiene una frase que yo me la robé y me la dejé en el corazón que dice: ‘en días grises, paraguas de colores’ y yo quiero compartirles esto porque no se trata de disfrazar nada ni de maquillar nada, probablemente hoy en el programa ustedes me vean disfrutándolo, riéndome también y es que creo y estoy convencida que a la tristeza podemos ponerle color y se los comparto porque a lo mejor allá en casita tienen algún dolor, están pasando por un momento difícil, bienvenidos al club porque esto es la vida”, dijo minutos después de iniciado el programa.

Frederick Fallas le dio un abrazo al finalizar su mensaje. Captura de video

Ella presentó junto al productor del espacio Frederick Fallas, pues su compañera Lussania Víquez está de vacaciones, grabando en San Carlos unas escenas de la película “Más de 40 ¿y qué?” en la que es protagonista.

Ginnés, además, mencionó que si hay algo que necesita en estos momentos es “rodearme de amor, de cariño, del amor de ustedes también y de historias que aquí en este programa, por eso lo amo, nos abrazan y nos enseñan que se puede seguir adelante”.

Gerardo Zamora falleció la noche de Miércoles Santo (5 de abril) luego de sufrir un paro fulminante. Gera venía luchando contra varios tumores cerebrales desde el 2019.

La presentadora mencionó que le va a seguir rindiendo honor a Gera disfrutando la vida que fue lo que él hizo y la enseñanza que le dejó

Desde el día del funeral del experiodista de Telenoticias, Ginnés se mantuvo algo alejada de sus labores para sobrellevar su luto junto a sus dos hijos Luciana y Marcelo y demás familiares.

Gerardo Zamora falleció el pasado 5 de abril de un paro fulminante. Instagram

Ginnés y Gerardo se convirtieron un ejemplo de amor y lucha para muchos costarricenses, pues siempre se mantuvieron firmes, confiados y sobre todo unidos en medio de este duro proceso.

Este 17 de abril ellos cumplieron 13 años de casados y la presentadora hizo una conmovedora al ser el primer aniversario de boda que lo pasa sola.