Periodista de Repretel en su cumpleaños: “Llegar a 34 años no ha sido fácil”

Felipe Loaiza es periodista y presentador de Las Historias. Fotografía: Archivo LT.

El periodista de Repretel, Felipe Loaiza, reconoció que llegar a los 34 años no ha sido nada fácil para él debido a sus rudos padecimientos de salud que ha enfrentado.

Loaiza dijo eso en medio de un mensaje de agradecimiento que publicó en su Instagram por el montón de gente que le ha escrito para felicitarlo este 4 de setiembre, que está de manteles largos.

El presentador y reportero de Las Historias, programa de canal 11, le aclaró a la gente que el mejor regalo que le pueden dar es seguir orando a Dios por su salud.

“Aprovecho este video para decirles gracias por quererme, por apoyarme, porque ya me van a hacer llorar. Llegar a 34 años, lo que estoy cumpiendo, no ha sido fácil. Quienes conocen mi historia saben lo difícil que ha sido, pero con la ayuda de Dios ha sido posible y con la ayuda de usted”, afirmó Felipe.

En el 2023, el cartaginés contó a La Teja sobre una enfermedad que sufre y que lo hace desmayarse hasta 60 veces al día.

El padecimiento se llama síncope neurocardiogénico vasovagal, un trastorno del sistema nervioso autónomo que, en respuesta a diversos estímulos o situaciones, puede causar una disminución abrupta de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que resulta en una disminución del flujo sanguíneo cerebral provocando los desmayos.

Felipe contó que producto de eso ha sido operado en dos ocasiones del corazón y mencionó que en el 2018 le dijeron que estaba desahuciado.

“Gracias, es lo que les puedo decir por tenerme en el corazoncito y el mejor regalo que pueden hacer es siempre tenerme presente en sus oraciones. Gracias, de verdad, estoy pasando un gran gran cumpleaños”, agregó en su mensaje cumpleañero.

Felipe Loaiza ha pasado por complicadas situaciones de salud. Fotografía: Cortesía Felipe Loaiza.

Desde La Teja le deseamos a Felipe un muy feliz cumpleaños.