Felipe Loaiza sobre su ausencia en Las Historias: “Me desmayé como 30 veces y convulcioné dos”

Felipe Loaiza es uno de los periodista de Informe 11 Las Historias.

El periodista Felipe Loaiza, quien se ha ganado el cariño del público del programa Las Historias, de canal 11, está de nuevo enfermo y por eso ha estado ausente en el programa de Repretel.

Al cartaginés le volvieron los desmayos, los cuales había dejado de experimentar desde que lo operaron por segunda ocasión del corazón en el 2020.

Felipe es uno de los presentadores junto con Ginnés Rodríguez en el programa de historias, por eso algunos televidentes se han extrañado de no verlo en la pantalla.

Según nos contó, el viernes anterior fue al canal a grabar algunas notas cuando se empezó a sentir mal y ya al día siguiente la situación empeoró.

“El sábado me costaba mucho tragar, pero creí que era normal (por la gripe), y el domingo me desperté con sangrado, escupía sangre y coágulos de sangre, y ya después me sabía mucho a sangre. Entonces me fui al médico y sí, ando una gripe como le da a todo el mundo, pero a mí me afectó mucho, porque como tengo el síncope neurocardiogénico del corazón me desmayo más, entonces me desmayé como 30 veces, convulsioné dos veces y, bueno, no podía ni levantarme porque no tenía fuerzas”, contó.

Felipe Loaiza, periodista de Informe 11 Las Historias, ha sido operado del corazón en dos ocasiones.

El reportero contó que, de momento, está incapacitado toda esta semana, esperando mejorarse pronto, pues por la gripe y la afectación en su garganta no le sale la voz.

Afortunadamente, ya puede ponerse de pie más minutos, pues por los desmayos queda mucho más débil, pues ya que, según explicó, hay descompensaciones que lo dejan inconsciente hasta por 20 minutos.

“El último desmayo fue ayer (lunes) y fue como de 5 minutos”, mencionó.

Felipe agregó que desde hace más de cuatro años no le daba una crisis así tan fuerte, pero que ahí está recuperándose en su casa.

“El síncope se desencadena por muchas cosas, entre otras, por no comer bien, por no hidratarse, por levantarse mal, por eso es una enfermedad rara, y ante una cosa como estas se desencadena más y, aunque me ha dado gripe en otras ocasiones, no una infección tan fuerte”, dijo.

Antes de ser operado, el periodista de Las Historias se desmayaba hasta 60 veces al día y fue en el 2015 que lo diagnosticaron con el síncope neurocardiogénico vasovagal.

Felipe aprovechó para agradecer a los televidentes que le han escrito en sus redes al preocuparse por su estado de salud.