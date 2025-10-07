Turismo

Adultos mayores podrán conocer el estado de su corazón en una actividad en San Pedro

La actividad es dirigida a adultos mayores y se realizará en San Pedro

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Adultos mayores podrán conocer el estado de su corazón en una actividad en San Pedro.
Si usted es una persona que disfruta del deporte y busca mantenerse activa, esta información le interesa.

Conocer su condición física y el comportamiento cardíaco es fundamental, y ahora tendrá la oportunidad de hacerlo de manera práctica y accesible en una actividad dirigida, especialmente, a los adultos mayores.

Don Raúl López, director y creador de la fundación Caminantes de Costa Rica, está organizando una jornada especial para que las personas puedan evaluar su estado físico de forma fácil, útil y segura.

La actividad se realizará en la Plaza Roosevelt, en San Pedro de Montes de Oca, el próximo sábado 11 de octubre a las 8 a. m.

Durante la jornada se aplicarán mediciones de destrezas y habilidades, así como controles de presión arterial y frecuencia cardíaca, bajo la guía de profesionales capacitados.

Se recomienda asistir con ropa deportiva cómoda y calzado adecuado. La inscripción está abierta y la contribución es voluntaria. Para participar, puede comunicarse al 7189-4252.

Esta iniciativa busca promover el bienestar físico y cardiovascular y fomentar hábitos saludables.

Salud cardiovascularCondición físicaAdultos mayores
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

