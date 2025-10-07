Adultos mayores podrán conocer el estado de su corazón en una actividad en San Pedro. (Inteligencia Artificial/Imagen creada con ChatGPT)

Si usted es una persona que disfruta del deporte y busca mantenerse activa, esta información le interesa.

Conocer su condición física y el comportamiento cardíaco es fundamental, y ahora tendrá la oportunidad de hacerlo de manera práctica y accesible en una actividad dirigida, especialmente, a los adultos mayores.

Don Raúl López, director y creador de la fundación Caminantes de Costa Rica, está organizando una jornada especial para que las personas puedan evaluar su estado físico de forma fácil, útil y segura.

La actividad se realizará en la Plaza Roosevelt, en San Pedro de Montes de Oca, el próximo sábado 11 de octubre a las 8 a. m.

Durante la jornada se aplicarán mediciones de destrezas y habilidades, así como controles de presión arterial y frecuencia cardíaca, bajo la guía de profesionales capacitados.

Se recomienda asistir con ropa deportiva cómoda y calzado adecuado. La inscripción está abierta y la contribución es voluntaria. Para participar, puede comunicarse al 7189-4252.

Esta iniciativa busca promover el bienestar físico y cardiovascular y fomentar hábitos saludables.