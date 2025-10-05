Percance hizo historia en México y vivió algo que marcará su carrera para siempre. (Samshotz)

La banda nacional Percance vivió un momento histórico digno de aplausos en México.

El líder y vocalista del grupo, Esteban Ramírez, había compartido en sus redes que en sus presentaciones anteriores en el país norteamericano habían tenido público de entre 100 y 700 personas, pero que el show de este sábado 4 de octubre superaría la marca de 20 mil asistentes.

La agrupación costarricense tuvo el honor de abrir el concierto de la banda argentina Caligaris en el Arena Ciudad de México, un escenario que será recordado por mucho tiempo por todos los integrantes.

Esteban Ramírez estaba muy emocionado por el show en México. (Jorge Navarro para La Nacion)

“El momento más impresionante de mi vida! Gracias por iluminarme el camino! ¡Sí se puede! A luchar por los sueños”, escribió Esteban en una publicación por medio de su cuenta de Instagram, mostrando su emoción por este logro histórico.

En el video compartido por la banda, se puede apreciar a miles de personas cantando y levantando sus manos, contagiándose con los ritmos de los ticos, un momento que quedará marcado tanto para el público como para la banda.

Sin duda, Percance continúa consolidando su nombre a nivel internacional y demostrando que la música costarricense puede llenar escenarios de gran magnitud, dejando un legado que inspirará a futuras generaciones.