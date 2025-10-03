San José vibrará con la Feria de la Empanada para los amantes del buen sabor

San José se llenará de sabor con la Feria de la Empanada en diciembre. (Rafael Pacheco Granados)

El centro de San José se llenará de sabor con la llegada de la II Feria de la Empanada, un evento que busca resaltar el talento gastronómico nacional e internacional.

La actividad organizada por la Municipalidad de San José, se llevará a cabo los días 6 y 7 de diciembre en el Paseo de los Estudiantes, en el marco del reconocido Festival Grano de Oro.

La feria reunirá a los amantes de la cocina que quieran ofrecer sus mejores recetas, desde empanadas tradicionales costarricenses hasta propuestas internacionales que le darán un giro distinto al platillo.

Las inscripciones para participar ya están abiertas y estarán disponibles hasta el próximo 24 de octubre.

Tome en cuenta que el cupo es limitado y que la inscripción es gratuita.

Para unirse a la actividad, los interesados deben leer las bases de participación que aparecen en el formulario oficial y completarlo.

Quienes deseen más información pueden escribir a los correos electrónicos: whernandez@msj.go.cr y mgranados@msj.go.cr.

Así que ya lo sabe, si quiere disfrutar de un evento cargado de sabor y tradición, guarde su espacio desde ya desde ya y no se pierda esta cita con la gastronomía en la capital.