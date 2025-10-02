Deeikel confesó su secreto mejor guardado y que le permite ahorrar en paseos a la playa

Deeikel confesó su secreto mejor guardado que le permite ahorrar en paseos a la playa. (Deeikel/Instagram)

Deeikel, cantante nacional originario de Santa Teresa de Cóbano en Puntarenas, compartió con nosotros sus mejores consejos de playa para disfrutar al máximo.

“Lo primero es llevar siempre mi propia comida hecha por mí”, nos comentó, señalando que esta alternativa ayuda a quienes piensan que viajar a la zona es muy caro.

LEA MÁS: Tico vivió la experiencia de subirse a un carro donde sonaba su canción sin que lo reconocieran

Aunque muchos prefieren comprar comida, el joven artista disfruta mucho su sazón.

El segundo consejo del cantante es llevar bloqueador solar.

“No se les puede olvidar, es lo más importante, hay que cuidar nuestra piel. Los rayos del sol son bastante dañinos, así que aliste su bloqueador de su preferencia”, añadió.

Deeikel es muy querido en el país gracias a su talento musical. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

LEA MÁS: Gabriela Jiménez revela la razón que la hace cuidarse el doble en sus aventuras por el país

Y por último, recomendó tener una canción de camino para meterse en ambiente.

“Yo les recomiendo ‘Santa Tere’”, dijo. Este tema es una colaboración con los artistas nacionales Toledo y Tapón y retrata el ambiente relajado de este destino turístico que encanta tanto a nacionales como extranjeros.

LEA MÁS: Rodrigo Marín y su novia vivieron romántico momento en concierto de Guns N’ Roses

También es importante llevar vestido de baño, sombrero, lentes de sol, hidratación y todo aquello que considere necesario.

Recientemente, Deeikel lanzó “Hey Gyal”, un tema al ritmo del dancehall producido por DJ Kendo y respaldado por el sello Gold Stone Music.

El joven cantante confesó que fue Toledo quien lo motivó a explorar este género, que finalmente ha resonado con fuerza en el país.

Con estos consejos de playa y su música nacional, Deeikel invita a los fanáticos a disfrutar de Santa Teresa de una manera divertida, responsable y sin gastar demasiado.