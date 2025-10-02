Rodrigo Marín y su novia vivieron romántico momento en concierto de Guns N’ Roses

Rodrigo Marín y su novia sumaron un momento más en concierto de Guns N’ Roses. (Rodrigo Marín/Instagram)

Rodrigo Marín y su novia, Alejandra Díaz, siguen acumulando experiencias juntos y esta vez lo hicieron en el concierto de Guns N’ Roses, realizado en el Estadio Nacional este miércoles 1 de octubre.

Desde que anunciaron su relación, en febrero del año anterior, han mostrado lo bien que se llevan y cómo comparten gustos, incluso en la música. La complicidad de la pareja volvió a quedar en evidencia en este espectáculo que reunió a miles de seguidores de la legendaria banda.

Rodrigo Marín y Alejandra Díaz disfrutaron al máximo el concierto de Guns N' Roses. (Alejandra Díaz/Instagram)

Alejandra compartió en sus redes una fotografía luciendo una camiseta de la banda, un video de la canción “Knocking on Heaven’s Door” y otra imagen junto a Rodrigo, donde ambos mostraron su alegría y entusiasmo por disfrutar juntos del evento.

Alejandra llegó bien identificada con su camisa. (Alejandra Díaz)

El concierto de Guns N’ Roses en Costa Rica fue un repaso por los grandes clásicos que han marcado generaciones. En menos de tres horas, el público disfrutó canciones como “It’s So Easy”, “Live and Let Die”, “Estranged” y “Yesterday”, entre muchas otras.

El espectáculo contó con la presencia de los miembros originales de la banda: Axl Rose, Slash y Duff McKagan, lo que convirtió la noche en un evento histórico para los amantes del rock en la región.