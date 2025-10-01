Guns N’ Roses se presenta hoy en el Estadio Nacional y esto pidieron para su camerino, ¿habrá mucho alcohol?

Guns N' Roses se presentó por primera vez en Costa Rica en el 2016. (Katarina Benzova)

La legendaria banda estadounidense Guns N’ Roses se presentará por segunda vez en Costa Rica este miércoles 1º de octubre en el estadio Nacional de San José.

Este concierto marcará el inicio de su gira por Latinoamericana que los llevará a recorrer países como El Salvador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Perú, antes de concluir en México en noviembre.

La banda prometió que será un show de tres horas y media donde interpretarán sus más grandes éxitos como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle” y “November Rain”.

En el 2016, cuando vinieron por primera vez, al momento en que interpretaron “November Rain” llovió, ¿será que esta vez ocurrirá lo mismo?

Axl Rose (voz), Slash (guitarra líder), Duff McKagan (bajo), Richard Fortus (guitarra rítmica), Dizzy Reed (teclados) e Isaac Carpenter (baterista) ya hicieron prueba de sonido este martes y se espera que salgan al escenario a las 6:30 p.m..

El montaje del escenario será el mismo que Guns N' Roses usará en sus conciertos por Latinoamérica. (JOHN DURAN/John Durán)

Don Stockwell, empresario artístico que los trajo por segunda vez, contó a La Teja algunos detalles que pidieron para su camerino.

“Mucha hidratación, muchas cosas para estar cómodos. Uno tiene que entender que cuando un artista está de gira en varios países del mundo, se tiene que sentir lo más cómodo en casa para poder dar el mejor show en tarima. Entonces no piden lujos”.

“Piden barras de granola, ciertas frutas, las comidas que no son alérgicas. No han pedido casi nada de alcohol. Axl toma un par de cervezas y ya. Y como vienen con la familia, tenemos un cuarto de niños. O sea, también en eso tienes que pensar. Erica Robert, que es la encargada de camerinos, montó un espacio con un Nintendo, un PlayStation, varios juguetes. Entonces, les tenemos de todo. Todo eso hay que pensarlo para que la pasen bien”, reveló.

Stockwell agregó que los alimentos que sobren serán donados a un hospicio de huérfanos, pues muchas veces los artistas casi no comen antes de subir al escenario.

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 3 p.m. y la producción está pidiendo a los seguidores de la banda que lleguen temprano.