Conciertos

Eladio Carrión en Costa Rica: participe y gane su entrada doble con La Teja

Participe por entradas dobles y vaya gratis al concierto de Eladio Carrión

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Eladio Carrión en concierto
Eladio Carrión (Archivo/Archivo)

Si usted es fan de Eladio Carrión y aún no ha podido comprar su boleto, La Teja le da la oportunidad de ganar entradas dobles para el concierto en Costa Rica.

El concierto se llevará a cabo el próximo 3 de octubre en Parque Viva, La Guácima, a partir de las 7 p.m., y promete ser una noche inolvidable.

Para participar, es necesario completar el formulario con sus datos personales, unirse al WhatsApp de La Teja, descargar el app de La Teja y enviar captura de pantalla al WhatsApp 6196-2513.

El plazo de participación inicia este miércoles 1 de octubre y finaliza el jueves 2 a las 4 p.m., así que asegúrese de completar todos los pasos a tiempo para poder asistir a este concierto de manera gratuita.

Eladio CarriónParque VivaEntradas doblesConcierto en Costa Rica
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

