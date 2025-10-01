Eladio Carrión en Costa Rica: participe y gane su entrada doble con La Teja

Si usted es fan de Eladio Carrión y aún no ha podido comprar su boleto, La Teja le da la oportunidad de ganar entradas dobles para el concierto en Costa Rica.
El concierto se llevará a cabo el próximo 3 de octubre en Parque Viva, La Guácima, a partir de las 7 p.m., y promete ser una noche inolvidable.
Para participar, es necesario completar el formulario con sus datos personales, unirse al WhatsApp de La Teja, descargar el app de La Teja y enviar captura de pantalla al WhatsApp 6196-2513.
El plazo de participación inicia este miércoles 1 de octubre y finaliza el jueves 2 a las 4 p.m., así que asegúrese de completar todos los pasos a tiempo para poder asistir a este concierto de manera gratuita.