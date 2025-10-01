Guns N’ Roses está a horas de presentarse en el Estadio Nacional, ¿todavía hay entradas?

Guns N’ Roses está a horas de presentarse en el Estadio Nacional y todavía hay entradas. (Shutterstock)

Guns N’ Roses cumplirá el sueño de sus seguidores al presentarse este miércoles 1.° de octubre en el Estadio Nacional.

Aunque muchos corrieron a comprar sus entradas y ya tienen su lugar asegurado, todavía hay boletos disponibles para aquellos que aún no se habían decidido.

LEA MÁS: Concierto de Bad Bunny en Costa Rica tuvo un cambio que afectará a muchos de sus fans

Quedan muy pocas entradas y la hora del concierto se acerca, por lo que quienes aún no han asegurado su boleto pueden ingresar a kuikpei.com, verificar las distintas localidades o aplicar a alguna de las promociones que ofrece la plataforma.

LEA MÁS: Banda que abrió para Aerosmith, Korn y Evanescence acompañará a Guns N’ Roses en Costa Rica

El icónico grupo hará vibrar el país. (Guns N’ Roses /Instagram)

LEA MÁS: Guns N’ Roses se presenta hoy en el Estadio Nacional y esto pidieron para su camerino, ¿habrá mucho alcohol?

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 3 p.m., y el espectáculo no será solo de Guns N’ Roses. El público también podrá disfrutar de la música de bandas nacionales como Akasha, Slavon y Gentry, quienes se presentarán antes del plato fuerte de la noche.

Si aún no ha comprado su entrada, este es el momento para asegurar su lugar y ser parte de una noche histórica para los amantes del rock en Costa Rica.