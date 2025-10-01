Conciertos

Guns N’ Roses está a horas de presentarse en el Estadio Nacional, ¿todavía hay entradas?

Guns N’ Roses se presentará este miércoles 1.° de octubre y quedan pocas entradas

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Guns N’ Roses está a horas de presentarse en el Estadio Nacional y todavía hay entradas. (Shutterstock)

Guns N’ Roses cumplirá el sueño de sus seguidores al presentarse este miércoles 1.° de octubre en el Estadio Nacional.

Aunque muchos corrieron a comprar sus entradas y ya tienen su lugar asegurado, todavía hay boletos disponibles para aquellos que aún no se habían decidido.

LEA MÁS: Concierto de Bad Bunny en Costa Rica tuvo un cambio que afectará a muchos de sus fans

Quedan muy pocas entradas y la hora del concierto se acerca, por lo que quienes aún no han asegurado su boleto pueden ingresar a kuikpei.com, verificar las distintas localidades o aplicar a alguna de las promociones que ofrece la plataforma.

LEA MÁS: Banda que abrió para Aerosmith, Korn y Evanescence acompañará a Guns N’ Roses en Costa Rica

Guns N’ Roses se presentará en Costa Rica el próximo miércoles.
El icónico grupo hará vibrar el país. (Guns N’ Roses /Instagram)

LEA MÁS: Guns N’ Roses se presenta hoy en el Estadio Nacional y esto pidieron para su camerino, ¿habrá mucho alcohol?

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 3 p.m., y el espectáculo no será solo de Guns N’ Roses. El público también podrá disfrutar de la música de bandas nacionales como Akasha, Slavon y Gentry, quienes se presentarán antes del plato fuerte de la noche.

Si aún no ha comprado su entrada, este es el momento para asegurar su lugar y ser parte de una noche histórica para los amantes del rock en Costa Rica.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Guns N’ RosesEstadio NacionalEntradas conciertoBandas nacionales
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.