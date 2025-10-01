Gabriela Jiménez revela la razón que la hace cuidarse el doble en sus aventuras por el país. (Gabriela Jiménez/Cortesía)

Gabriela Jiménez, la periodista deportiva y presentadora de 7 Estrellas, nos contó esos lugares que le encantan para ir a divertirse y lo mucho que se cuida debido a una razón muy importante: su mamá, doña Isabel Hidalgo.

Para nadie es un secreto que la periodista no le teme a los deportes extremos, pero es una mujer muy precavida, pues sabe que su mamita se preocupa.

LEA MÁS: “El Mochilero” nos contó los cambios que está experimentando tras asumir su rol en Giros

“Lo que hago cuando realizo ese tipo de cosas es que le digo a mi mamá: ‘voy a ir a grabar a tal lado’ y después le digo qué andaba grabando porque mami siempre baja todos los santos para que no me pase nada, por eso mido un poquito más las cosas”, explicó.

Gaby disfruta mucho el tiempo con su mamita, doña Isabel Hidalgo. (Gabriela Jiménez/Cortesía)

Cuando va a cataratas, se asegura que no vaya a llover e ir preferiblemente en época de verano, para evitar incidentes.

LEA MÁS: Periodista tica que viajó en moto hasta Panamá revela el motivo de su travesía

“Uno sabe que siempre existe como el riesgo, que eso es lo que a mi mamá siempre le preocupa. Yo soy un poco atrevida, entonces mami siempre pasa con el corazón en la mano cuando vamos de gira”, agregó.

La comunicadora es amante tanto de la playa como de la montaña, aunque admite que la playa es lo que más le apasiona.

Gabriela anduvo este fin de semana en Puerto Viejo. (Gabriela Jiménez/Cortesía)

La periodista no le teme a los deportes acuáticos. (Gabriela Jiménez/Cortesía)

LEA MÁS: Henry Bejarano dejó a un lado el fútbol para hablarnos de su faceta poco conocida

“Amo escuchar el sonido del mar, sentarme, sentir la arena y me gusta mucho meterme al mar, bucear, hacer esnórquel, ayer hice paddle board (en Puerto Viejo), todo lo que sea ese tipo de actividades porque soy un poco extrema, me gusta la aventura, me regala un poco más de paz. Aunque la montaña también me gusta, todo lo natural me encanta”.

Jiménez confesó que escoger solo tres lugares es casi imposible, pero sí tiene una playa favorita: Costa de Oro, en Coyote, Guanacaste, y es especial por razones familiares.

LEA MÁS: Deeikel defiende a los ticos tras estudio que deja mal a Costa Rica por poco apoyo a artistas locales

“Esa playa es supertranquila, pero también tiene un sentido especial que es como familiar y es que gracias a un tío que siempre tuvo una casa allá desde que yo nací o desde que me acuerdo, tiene como unos 45 años de tener esa casita allá.

Gaby es amante de los viajes. (Gabriela Jiménez/Cortesía)

La comunicadora hace su trabajo con mucha dedicación. (Gabriela Jiménez/Cortesía)

“Para mí esa playa es demasiado linda y siempre que uno va no hay como gente, se puede caminar y es demasiado grande. Es en parte emotiva, pero también es muy bonita”, admitió.

Además, Gabriela es fiebre de lugares como catarata La Leona, Manuel Antonio, Monteverde y La Fortuna de San Carlos. Aunque nos contó que tiene tantas playas y rincones favoritos que no podría enumerarlos todos.

Para sus paseos, Gabriela siempre se lleva su vestido de baño, bloqueador, lentes, gorra y ropa cómoda, pero también incluye un vestido de noche con zapatos o sandalias altas, por si desea disfrutar de la vida nocturna o alguna cena formal.

7 Estrellas la permitió conocer otra faceta de ella misma. (Gabriela Jiménez/Cortesía)

“Llevo una maleta y ahí uso la mitad de las cosas que llevo, pero que nunca me falte nada”, mencionó.

La periodista asegura que su trabajo y las oportunidades que ha tenido le han enseñado a valorar la naturaleza.

“Lo material es pasajero y lo que verdaderamente vale es sentarse a escuchar el ruido de la catarata, lo que vale hoy la pena es sentarse y ver el mar…”.

Gabriela ha aprendido a organizarse y sacar tiempo para sí misma, a pesar de tener una agenda intensa. Entre semana cubre reporteos, grabaciones y presenta el programa 7 Estrellas, mientras que los fines de semana cubre transmisiones de fútbol.

Gaby comparte sus experiencias por medio de sus redes. (Gabriela Jiménez/Cortesía)

Toda su familia vive en San Ramón, así que cuando puede, se escapa para allá y disfruta de la comida casera de su mamá.

“Me gusta tener como esa vida y gracias a Dios tengo la energía para hacerlo y lo disfruto. Disfruto tanto de mi faceta deportiva como trabajar en un programa de estilo de vida, de andar conociendo destinos”, relató.

Para Gaby, 7 Estrellas y Teletica Deportes se alinean muy bien con lo que es ella, su gusto por la aventura y su feminidad.

Gabriela tiene una agenda apretada, pero le encanta lo que hace. (Gabriela Jiménez/Cortesía)

“7 Estrellas me demostró que puedo tener como esa parte más delicada y femenina. El presentar un programa, tal vez, usted cree que es para un tipo de mujer alta, modelo, pero me di cuenta que yo también puedo hacerlo.

“Entonces ha sido muy retador y muy bonito y me han gustado esas dos combinaciones”, concluyó.

Gabriela Jiménez vive al máximo su estilo de vida y ha logrado que su trabajo hable por ella, pues es una mujer muy profesional.