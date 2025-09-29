Periodista tica que viajó en moto hasta Panamá revela el motivo de su travesía

Periodista tica que viajó a Panamá en motocicleta nos contó el motivo de su travesía. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fabiola Montoya, periodista de farándula y El Empleo en La Teja, vivió una experiencia única al viajar en motocicleta con su pareja hasta Panamá.

Ella compartió con nosotros todos los detalles de la travesía y también la razón que los motivó a emprender esta aventura sobre dos ruedas.

Su novio fue el conductor de la moto y ella fue la encargada de llevar el bolso, donde llevaban lo esencial por lo largo del viaje.

Fabiola es periodista de Farándula y El Empleo en La Teja. (Fabiola Montoya/Instagram)

El bolso de Fabiola iba con ropa ligera, bloqueador, crema y tenis para entrenar.

Salieron de San Rafael de Heredia el pasado 19 de setiembre y regresaron el domingo 22, luego de varios días de carretera, paisajes, nuevas experiencias y encuentros con otros motociclistas.

“Todos los años se hace una convención internacional de motociclismo y este año la hicieron en Panamá, al igual que el año pasado”, contó Fabiola.

Fabiola también maneja moto, pero esta vez, condujo su novio. (Fabiola Montoya/Cortesía)

La convención internacional se celebró en Panamá una vez más. (Fabiola Montoya/Cortesía)

La periodista recordó que la edición anterior se realizó en Bocas del Toro, mientras que este año la sede fue Boquete, un lugar reconocido por sus senderos, su tranquilidad entre montañas y su cercanía al volcán Barú.

En el evento participaron motociclistas de diferentes países con todo tipo de motos, en un ambiente que incluyó conciertos, actividades recreativas y, sobre todo, la posibilidad de compartir la pasión por este estilo de vida.

Como ella y su pareja son amantes de las motocicletas, no dudaron en apuntarse, y además de la convención, aprovecharon para conocer más de la cultura panameña y de sus paisajes.

Algo que la impresionó mucho fueron las flores. (Fabiola Montoya/Cortesía)

Muchas personas disfrutan pasar tiempo en el parque de Boquete. (Fabiola Montoya/Cortesía)

“Como estamos tan cerquita, nos apuntamos para ir. Nos fuimos con la intención de ir a pasear y conocer un poco allá sobre la carretera, las calles, la comida tradicional y un poco de la ciudad y la gente”, relató Montoya.

En Boquete, uno de los puntos más pintorescos de Panamá, disfrutaron de un parque central adornado con arcos de flores y fuentes, ya que gran parte de sus habitantes se dedican al cultivo de flores.

También recorrieron los mercaditos artesanales, donde la tradición local se refleja en cada pieza. Incluso, Fabiola le regaló unas monedas de Costa Rica a una vendedora, para dejarle un pedacito de Tiquicia.

En cuanto a la gastronomía, Fabi no perdió la oportunidad de probar sabores nuevos.

“El platillo panameño que probé fue sancocho y, aunque suene raro, fue una comida deliciosa porque era una sopita de pollo desmenuzado y con tubérculos, incluyendo yuca. Era como sopa y arroz, como una sopita de la abuela”, mencionó la periodista.

Otra de las cosas que le sorprendió fue el costo de vida, que considera un poco más accesible en comparación con Costa Rica.

La periodista quedó enamorada de Panamá. (Fabiola Montoya/Cortesía)

Algo que me llamó la atención es que las cosas son baratas comparadas a acá (Costa Rica). Yo quedé encantada porque con 14 dólares (6.960 colones) se compra una pizza y dos bebidas”, agregó.

El trayecto hasta Panamá lo hicieron en unas nueve horas, con paradas estratégicas para descansar y comer.

En cuanto al presupuesto, nos contó que se pueden gastar alrededor de 110.000 colones por persona entre hospedaje y alimentación, y unos 20.000 colones en gasolina ida y vuelta.

Más allá de los números, para Fabiola este viaje fue una mezcla perfecta entre pasión por las motos, turismo y el deseo de conocer nuevas culturas, confirmando que las rutas cercanas también guardan grandes experiencias.