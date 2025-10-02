Christian Sandoval disfrutó con buena compañía concierto de Guns N’ Roses pese a la lluvia. (Captura /Captura de video)

El periodista y comentarista de Teletica y TD+,Christian Sandoval, disfrutó al máximo el concierto de Guns N’ Roses de este miércoles en el Estadio Nacional, a pesar de que la lluvia se hizo presente.

En una entrevista con La Teja, el comunicador nos habló de cómo la pasó a pesar del clima y la buena compañía que tuvo: su hijo Daniel, quien también es fan de la icónica banda.

Guns N' Roses ofreció un gran espectáculo. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)

“En realidad llovió como la segunda hora del concierto. Estuvo lloviendo bastante, pero la verdad es que con la adrenalina del concierto y con las expectativas con las que uno va, es parte de la experiencia.

“Al final fue muy bonita la experiencia, afortunadamente lo que llovió fueron como 25 minutos, pero en realidad no afectó porque al final uno estaba en otras”, expresó Christian Sandoval.

Sandoval llegó preparado con un impermeable, con una jacket y hasta con gorro, por lo que no se mojó mucho, aunque eso fue en lo que menos pensó.

Christian Sandoval dejó de lado el fútbol por un momento.

“Yo andaba con mi hijo, que tiene 24 años y aunque él no presenció la época importante del grupo, con lo que le he enseñado de música y lo que hemos compartido, pues él también le tomó un gusto”, comentó.

Sandoval nos contó que estaba muy contento por haber podido compartir con su hijo y fue la primera vez que vivieron juntos un concierto, ya que en 2016 no pudo llevarlo porque era menor de edad.

“Yo tengo una peculiaridad y es que soy de un gusto musical muy diverso y escucho prácticamente de todo, lo que pasa es que en el caso de Guns hay una cuestión que creo, para la mayoría de los que estuvimos ahí, sobre todo los que estamos por encima de los 40 años, es una sensación muy bonita porque es recordar la época dorada de ellos.

“Casi que todos los que ayer (miércoles) estábamos ahí coincidíamos con una edad muy parecida y en que crecimos escuchando a Guns. Fue una época de un boom muy bonito y muy distinto porque obviamente no había plataformas, streamings, no había redes sociales, no había un montón de cosas”, recalcó.

Christian Sandoval también se encontró con unos amigos en el concierto. (Christian Sandoval/Instagram)

El comunicador recordó que en esos años la opción era escucharlos en radio, los discos o los casetes, que era a lo que se tenía acceso.

El periodista también estuvo en el concierto del 2016 realizado en Costa Rica, pero confesó que esa vez no fue tan emotiva como ahora y no lo pudo disfrutar igual.

“No había sido como tan linda experiencia como ayer. A pesar de que ahora están un poco más mayores, ver a Slash, paga el boleto, porque es una calidad muy diferenciada con respecto a todos los demás”, explicó el comentarista.

Christian recordó que en ese primer concierto en Costa Rica el ambiente entre los artistas estaba tenso, pues se decía que no se hablaban, que cada quien estaba por su lado y que no se llevaban mucho.

El periodista compartió un video en sus historias de Instagram. (Christian Sandoval/Instagram)

“No sé si ya habrán arreglado sus roces personales (Axl y Slash), pero sí creo que se dio un poco más de sinergia en el escenario entre los dos”, indicó.

Sandoval quedó más que satisfecho con el evento, pues no solo le ofreció un espectáculo de principio a fin, sino que una de las canciones que deseaba escuchar, fue con la que iniciaron su presentación: “Welcome To The Jungle”.

“A mí siempre me gustó mucho... Con esa arrancaron y fue muy bonita la experiencia y bueno, obviamente todas las más reconocidas de ellos, que son las mismas canciones, las de mayor impacto”, expresó.

En cuanto a la parte que más lo marcó durante el concierto fueron los solos de Slash.

Fueron más de 30.000 personas las que disfrutaron del show. (Stockwell Entretenimiento /Cortesía)

“A los dos los admiro mucho, tanto a Axl (Rose) como a Slash. Se comprende que es cuestión de tiempo y uno no va a ser tan exigente de pretender que la voz de Axl sea la misma de hace 20, 25 o 30 años.

“Hay una diferencia muy significativa, pero los solos de Slash fueron muy bonitos, de hecho fue lo que más grabé del concierto, porque sí nos dieron muchísimo”, señaló.

La figura de Teletica detalló que los fans estuvieron muy entretenidos y que muchos vivieron un momento de nostalgia recordando momentos de su juventud.

“Fue muy interesante ver que había varias generaciones durante el transcurso del evento y te das cuenta que es una banda que marcó muchísimas generaciones”, concluyó.