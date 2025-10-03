Laura Pausini en Costa Rica: esto cuesta la entrada más barata y la más cara de su concierto

Laura Pausini en Costa Rica: esto cuestan las entradas de su concierto. (David Chacón)

El regreso de la cantante italiana Laura Pausini a Costa Rica es una de las noches más esperadas por sus fans en el país.

La artista, reconocida por su impresionante trayectoria de más de 30 años, presentará su “Yo canto World Tour 2026″ el próximo 29 de abril, en el Estadio Nacional de San José.

El concierto forma parte de su undécima gira mundial, que recorrerá ciudades de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Brasil, ofreciendo a los asistentes un espectáculo cargado de emoción, nostalgia y energía.

Para quienes buscan asegurar su lugar en el show, las entradas ya están disponibles en la plataforma de eticket.cr.

Laura Pausini complacerá a sus fans en el país una vez más. (JOHN DURAN)

La preventa para clientes BAC está habilitada desde este viernes 3 de octubre y la venta general iniciará este sábado 4 de octubre a partir de las 8 a.m.

Los precios de las entradas van desde los 42.900 colones en Gradería Sur hasta los 109.200 colones en la exclusiva Zona BAC.

Durante el concierto, los fans podrán disfrutar de los grandes éxitos de Pausini como “En cambio no”, “Se fue” y “La Soledad”, así como de canciones incluidas en su nuevo álbum IO CANTO 2 / YO CANTO 2, incluyendo el sencillo reciente lanzado, “La Mia Storia Tra Le Dita”, publicado en cuatro idiomas y aclamado internacionalmente.

La presentación promete no solo música, sino también una experiencia visual y emotiva que ha caracterizado cada show de la artista.

“Los conciertos en vivo son quizás la parte más importante de cualquier proyecto para mí, el verdadero objetivo de cada lanzamiento: el público.

“Este año intentaré visitar la mayor cantidad de ciudades posibles y presentar un espectáculo que me represente al 100%. Me pongo una vez más al servicio de mi público”, expresó la cantante al anunciar la gira.

La italiana es una de las artistas más exitosas del momento y cuenta con gran trayectoria musical. (JOHN DURAN)

Con más de 75 millones de discos vendidos, múltiples premios Grammy, Latin Grammy, un Globo de Oro y nominaciones a los Emmy y Óscar, Laura Pausini se consolida como la artista italiana más reconocida a nivel mundial.

La italiana ha colaborado con grandes figuras internacionales como Andrea Bocelli, Michael Bublé, Alejandro Sanz, Céline Dion y Michael Jackson, entre otros.

Sus presentaciones han llenado escenarios icónicos como el Madison Square Garden en Nueva York y el Royal Albert Hall en Londres, y una vez más los fans costarricenses tendrán la oportunidad de vivir esa magia de cerca.

El regreso de Laura Pausini a Costa Rica promete ser un evento memorable, donde la música, la emoción y la conexión con el público serán protagonistas de una noche que sus fans no querrán perderse.