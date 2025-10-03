La Big Band de Costa Rica prepara concierto que traerá de vuelta a Humberto Vaglio. Foto: Ilustrativa (Jorge Navarro para La Nacion)

La Big Band de Costa Rica ofrecerá un concierto llamado “Homenaje por la Vida”, el cual se realizará en conjunto con el Ministerio de Cultura y Juventud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La cita será el próximo miércoles 8 de octubre en el Teatro Popular Melico Salazar, con dos funciones programadas a las 3 p.m. y a las 7 p.m.

LEA MÁS: San José vibrará con la Feria de la Empanada para los amantes del buen sabor

Las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro hasta agotar existencias.

El concierto de la Big Band tendrá lugar en el Teatro Popular Melico Salazar. (Punto y Aparte/Cortesía)

Este homenaje marca el regreso por un día de Humberto Vaglio, maestro y director de la Big Band de Costa Rica, quien no se presentaba junto a la agrupación desde hace cinco años debido a la lucha que enfrenta contra el cáncer.

LEA MÁS: Concierto de Bad Bunny en Costa Rica tuvo un cambio que afectará a muchos de sus fans

Además, los conciertos celebrarán los 35 años de fundación de la agrupación.

Humberto Vaglio será parte del espectáculo.

Rocío Mairena, clarinetista de la banda y esposa de Vaglio, compartió que en 2019 le detectaron a su esposo un carcinoma epidermoide inoperable, un tipo de cáncer que afecta la cabeza y el cuello.

LEA MÁS: Rodrigo Marín y su novia vivieron romántico momento en concierto de Guns N’ Roses

“Humberto ha sido una persona muy resiliente en estos seis años, durante los cuales convive con dolores permanentes en la lengua y no ha dejado de luchar”, concluyó Mairena.