¿Qué le parece ganarse una quinta con vista al mar en ExpoCasa 2025?

ExpoCasa 2025 será entre el 16 y 19 del próximo octubre en Parque Viva. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Si usted es de los que sueña con estrenar casita, remodelar la que ya tiene o simplemente inspirarse con ideas para el hogar, agarre la agenda y apunte porque ExpoCasa 2025 viene recargadísima y con sorpresas que lo van a dejar con la boca abierta.

Del 16 al 19 de octubre, en Parque Viva, Centro Printea, se celebrará la feria más esperada por las familias ticas, y este año promete experiencias únicas con dos propuestas que combinan lo mejor de la creatividad nacional y la vida verde: InspirARTE y ExpoJardinería.

En InspirARTE, el arte se vive de cerca y con un sabor muy tico. Allí se podrá topar con 18 artistas nacionales mostrando su talento en pintura, escultura y otras disciplinas, además de siete de las galerías más importantes del país.

Bogarte Galería será una de las participantes en Expocasa 2025. (Inspirarte/Cortesía de Inspirarte)

La idea es que el público no solo admire las obras, sino que también converse con los artistas, descubra sus inspiraciones y hasta se lleve a la casa una pieza que aporte identidad, innovación y mucho estilo costarricense.

Será como caminar por un museo vivo, pero con la ventaja de sentir a los creadores cerquita, con su historia y su pasión.

Por otro lado, la naturaleza tendrá su propio espacio en ExpoJardinería, una feria que ya es reconocida en el país y que este año se integra a ExpoCasa 2025.

Aquí los amantes del verde encontrarán todo lo que necesitan para transformar patios, balcones y jardines: paisajismo de primera, plantas ornamentales y exóticas, huertas urbanas, mobiliario exterior de lujo y hasta decoración natural para darle frescura a cada rincón del hogar.

No importa si tiene un apartamento pequeño o una quinta enorme, la idea es que todos puedan llevarse soluciones prácticas y sostenibles para vivir rodeados de naturaleza.

Usted y su familia se pueden ganar este cuadraciclo Honda con tan solo visitar ExpoCasa 2025. (Cortesía/Cortesía)

Y como ExpoCasa 2025 piensa en toda la familia, también tendrá un espacio educativo con charlas gratuitas que incluyen opciones de financiamiento, consejos de seguridad, tendencias en decoración, arquitectura, arte, cuidado de mascotas y, por supuesto, jardinería.

Es una feria para aprender, comprar y hasta soñar con un hogar mejor, siempre en un ambiente alegre y participativo.

Pero espere, porque lo mejor está al final. Entre todos los que visiten la feria se rifará, por segundo año consecutivo, una quinta de 1.000 metros cuadrados en Guanacaste, ubicada en Residencial Avancari, Colorado de Abangares, a tan solo 20 minutos de la playa.

Imagine lo que es despertarse tan cerca del mar, respirar aire puro y tener espacio de sobra para la familia. Y como si eso fuera poco, el mismo ganador también se llevará un cuadraciclo HONDA TRX250TE, ideal para recorrer la finca, dar paseos en la playa y disfrutar como todo un campeón.

ExpoCasa 2025 es un evento para toda la familia incluyendo sus mascotas. (EXPOCASA/EXPOCASA)

Así que ya sabe, si quiere ver arte, soñar con jardines, aprender en familia y de paso tener la oportunidad de estrenar quinta y cuadraciclo, ExpoCasa 2025 es la cita obligada. Porque en Costa Rica, cuando se habla de hogar, se habla de ExpoCasa 2025.